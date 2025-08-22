กมธ.สันติสุข ยันไม่ลดเงื่อนไข นิรโทษ 112 เปิดข้อเสนอ 5 แนวทาง ไม่เอาโทษเยาวชนต่ำกว่า 18

‘กมธ.สันติสุข’ ยันไม่ลดเงื่อนไข นิรโทษกรรม ม.112 แต่ปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสม เปิดข้อเสนอ 5 แนวทาง ไม่เอาโทษเยาวชน อายุต่ำกว่า18 ปีขณะที่กระทำความผิด -ห้ามนิรโทษ ผู้ทำความผิดกม.อาญา ฐานทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ ในฐานะรองประธานกรรมาธิการ(กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สร้างเสริมสังคมสันติสุข พ.ศ.. สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาเนื้อหามาตรา 3 ซึ่งเป็นบทยกเว้นไม่นิรโทษกรรม 3 กลุ่ม คือ คดีทุจริตคอร์รัปชั่น คดีมาตรา 112 และคดีความผิดร้ายแรงทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ซึ่งมติของกมธ.เมื่อวันที่ 21 ส.ค.ที่ผ่านมา มีมติให้ปรับปรุงเนื้อหา ว่า ที่ประชุมลงมติเสียงข้างมากเห็นว่ามาตราดังกล่าวควรแก้ไขปรับปรุงให้ครอบคลุมสมบูรณ์ แต่ในเบื้องต้นยังไม่มีข้อเสนอชัดเจน เช่น มีการหารือถึงควรแยกคดีเยาวชนออกจากคดีของผู้ใหญ่ แต่ในเงื่อนไขที่เป็นข้อยกเว้นนิรโทษกรรม 3 กลุ่มนั้นยังไม่มีการแก้ไขให้ผิดไปจากเดิม
“การนิรโทษกรรมให้กับเยาวชนที่อายุไม่ถึง 18 ปี ที่มีข้อสังเกตในคดีความผิดมาตรา112 นั้นยังไม่มีข้อสรุป ว่าจะแก้ไขอะไร ในถ้อยคำใดบ้าง ต้องรอดู ซึ่งในชั้นนี้คดีผิดมาตรา112 ยังไม่ถูกตัดออกไป ยังถือเป็นข้อยกเว้นไม่นิรโทษกรรมให้ ส่วนเนื้อหามาตรา 3 จะปรับปรุงอย่างไรนั้นต้องหารือในที่ประชุมอีกครั้งในสัปดาห์หน้า” นายเกชา กล่าว
ด้าน นายนิกร จำนง กมธ.ฯ กล่าวว่า ที่ประชุมกมธ.ฯยังไม่มีข้อสรุปถึงสาระที่ต้องปรับปรุงแก้ไข แต่ยอมรับว่าในการหารือของกมธ. มีความเห็นเสียงข้างมากให้ปรับปรุงเนื้อหา ตนถือเป็นกมธ.เป็นเสียงข้างน้อยที่เห็นว่าควรคงไว้ตามเนื้อหาเดิม เพราะหากแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ อาจจะทำให้ขัดกับหลักการที่สภาฯได้รับ และส่งผลให้ไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาฯได้ อย่างไรก็ตามในรายละเอียดจะปรับปรุงรูปแบบใดนั้น ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนต้องรอการประชุมในสัปดาห์หน้าอีกครั้ง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับข้อเสนอของกมธ. ฝั่งที่เห็นด้วยกับการให้ปรับปรุงเนื้อหามาตรา 3 ของร่างพ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุข พบว่ามีข้อเสนอ 5 แนวทาง ได้แก่ 1. เสนอให้ตัดเงื่อนไขการนิรโทษกรรมส่วนของการกระทำความผิดต่อส่วนตัวออกไป 2.ให้เพิ่มเติมถ้อยคำให้ ผู้กระทำความผิดที่อายุไม่เกิน 18 ปีในขณะที่กระทำความผิด ได้รับการนิรโทษกรรม 3.ให้เพิ่มเงื่อนไขห้ามนิรโทษกรรม กับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297 ฐานที่ทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส 4.เป็นข้อเสนอที่ผสมระหว่างแนวทางที่สองและ 5.เข้าด้วยกัน คือ เพิ่มเงื่อนไขห้ามนิรโทษกรรม กับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297 ฐานที่ทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส และเว้นการเอาผิดผู้กระทำความผิดที่อายุไม่เกิน 18 ปีในขณะที่กระทำผิด และแนวทางที่ห้า ได้ปรับปรุงเนื้อหา โดยเพิ่มเงื่อนไขห้ามนิรโทษกรรมให้กับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297 ฐานที่ทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
นอกจากนั้น ในถ้อยคำที่กำหนดห้ามนิรโทษกรรมการทำผิดต่อส่วนตัว หรือการกระทำที่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐเป็นการเฉพาะรายหรือเฉพาะกลุ่มออกไป เหลือไว้เพียงผู้ที่กระทำความผิดหรือถูกกล่าวหาว่ากระทำ และได้เติมถ้อยคำเพิ่มเติมด้วยว่า ความผิดไม่ยอมรับเงื่อนไขการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำตามที่คณะกรรมการกำหนด