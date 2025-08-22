ทบ.ไฟเขียว ติดอาร์มธงชาติไทยได้ บนเครื่องแบบฝึก-เครื่องแบบสนาม จนกว่าชายแดนจะปกติ

‘กองทัพบก’ อนุมัติให้กำลังพล ‘ติดอาร์มธงชาติไทย’ บนเครื่องแบบและเครื่องแบบสนามที่ไหล่ซ้าย จนกว่าสถานการณ์ชายแดนจะกลับสู่ภาวะปกติ
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม เพจเฟซบุ๊ก ทีมโฆษกกองทัพบก ได้แชร์โพสต์จากเพจ กรมกิจพลการพลเรือนทหารบก ที่ระบุถึงกองทัพบกอนุมัติให้กำลังพลประดับแผ่นธงชาติไทยบนบ่าชุดฝึกและชุดสนามได้แล้ว โดยระบุว่า เตรียมพร้อม แสดงอัตลักษณ์นักรบไทย “ธงไตรรงค์บนบ่า คือหัวใจที่พร้อมยืนหยัดเพื่อชาติ”
กองทัพบกอนุมัติให้กำลังพลประดับแผ่นธงชาติไทยบนบ่าชุดฝึกและชุดสนาม เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ของทหารไทย ปลูกฝังอุดมการณ์-ความรักชาติ-ความสามัคคี และแสดงออกถึงเกียรติยศ ศักดิ์ศรีของนักรบทุกนาย
โดยให้ติดบริเวณไหล่ด้านซ้ายของเครื่องแบบฝึกหรือเครื่องแบบสนาม จนกว่าสถานการณ์ชายแดนจะกลับสู่ภาวะปกติ
ทั้งนี้ อาร์มธงชาติไทยมีขนาดความกว้าง 5 ซม. ยาว 7.5 ซม.