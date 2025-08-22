ภูมิธรรม ปัด ‘ทักษิณ’ รอดคดี 112 เป็นสัญญาณการเมือง แต่เพราะบริสุทธิ์ ไม่ได้ทำผิดกม.

ภูมิธรรม ปัด ทักษิณ รอดคดี 112 เป็นสัญญาณการเมือง แต่เพราะบริสุทธิ์ เชื่อทุกคดีไม่กระทบอายุรัฐบาล มั่นใจ สิ่งที่ทำไม่มีผิดกฎหมาย บอก ยังไม่ได้คุย ‘อิ๊งค์’ หลังไปแจงศาล รธน. ปมคลิปเสียง
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 22 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศาลอาญายกฟ้อง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในคดีความผิดมาตรา 112 จะเป็นผลบวกต่อรัฐบาลหรือไม่ ว่า ตนเพิ่งทราบว่าพ้นเรื่องมาตรา 112 ไปแล้ว และศาลได้ยกฟ้องเพราะไม่มีข้อมูลที่เป็นจริงในการพิจารณา ดังนั้นถือเป็นข้อยุติ ศาลก็พิจารณาเป็นเรื่องๆ อย่าไปผูกโยงกัน ไม่งั้นจะเป็นการละเมิดอำนาจศาล
เมื่อถามว่า หมายความว่าอย่าเอาคำพิพากษาของศาลมาผูกกับสัญญาณการเมืองใช่หรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ไม่มีสัญญาณทางการเมืองหรอก แต่คือความเป็นจริง ที่ศาลพิจารณาตามความเหมาะสม
เมื่อถามว่า ผลออกมาแบบนี้จะทำให้ขวัญกำลังใจของสมาชิกพรรคเพื่อไทยดีขึ้นหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ขวัญและกำลังใจสมาชิกพรรคดีมาตลอด เพราะเรามั่นใจในสิ่งที่ทำ ว่าไม่มีอะไรที่ผิดกฎหมาย
เมื่อถามว่า ขณะนี้คดีความต่างๆ ที่ผ่านมา รัฐบาลมั่นใจใช่หรือไม่ว่าจะอยู่จนครบวาระ นายภูมิธรรมกล่าวว่า มั่นใจว่าเราบริสุทธิ์ใจ และตั้งใจบริหารและทำประโยชน์ให้ประเทศชาติ เพราะฉะนั้น เมื่อเรารับอาสามาแล้ว เราจะทำให้ดีที่สุด อะไรที่เกิดขึ้นและเป็นปัญหาคดีความ ก็ขอให้ว่าไปตามกระบวนการทางกฎหมาย ไม่ได้มีผลอะไรต่อเรา เพราะเรารู้ว่าศาลใช้ดุลยพินิจพิจารณาตามความยุติธรรมอย่างเหมาะสม
ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางไปชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญกรณีคลิปเสียงสนทนากับ สมเด็จฯฮุน เซน ได้พูดคุยกับนายกฯหลังจากนั้นหรือไม่ ว่า ยังไม่ได้พูดคุย เพราะเมื่อวาน (21 ส.ค.) ทำงานจนดึก วันนี้ก็ตื่นสายหน่อย เพราะตื่นเช้ามาหลายสัปดาห์แล้ว