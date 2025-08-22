โฆษกอัยการ เผยอุทธรณ์ คดี 112 ทักษิณหรือไม่ เป็นอำนาจ อสส.รอคัดคำพิพากษาพิจารณา

โฆษกอัยการ เผยจะอุทธรณ์ คดี 112 ทักษิณหรือไม่ เป็นอำนาจ อสส.ต้องรออัยการเจ้าของสำนวนไปคัดคำพิพากษามาพิจารณาก่อน
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม นายศักดิ์เกษม นิไทรโยค ผู้ตรวจการอัยการ ในฐานะโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยภายหลังศาลอาญามีคำพิพากษายกฟ้องคดี 112 นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่าหลังจากนี้ทางพนักงานอัยการเจ้าของสำนวนจะต้องไปขอคัดถ่ายคำพิพากษาพร้อมคำเบิกความมาเพื่อพิจารณาทำความเห็นไปยัง
สำนักงานคดีอัยการสูงสุดพิจารณากลั่นกรอง และทำความเห็นต่อไป ยังรองอัยการสูงสุดที่มีหน้าที่ดูแลในเรื่องนี้ ซึ่งรอง อสส. ก็จะทำความเห็นส่งไปให้อัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาลำดับสุดท้ายว่าจะยื่นอุทธรณ์คดีต่อหรือไม่ภายใน 30 วันซึ่งหากครบกำหนดเเล้วอัยการสูงสุดยัง พิจารณายังไม่แล้วเสร็จก็ อาจจะมีการขยายระยะเวลาก็ได้ โดยปกติก็จะขอขยายครั้งละ 30 วัน
สำหรับคดีนี้เป็นคดีนอกราชอาณาจักรผู้ที่มีอำนาจพิจารณายื่นอุทธรณ์จะเป็นอำนาจอัยการสูงสุด
