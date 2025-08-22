รวบต่างด้าว 22 ราย ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย จ่ายค่าหัวให้นายหน้าคนละ1.5 หมื่น
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พล.ต.อัษฎาวุธ ปันยารชุน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ในฐานะ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ ร่วมกับ นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากชุดปฏิบัติการข่าวในพื้นที่ ว่าจะมีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดน จ.กาญจนบุรี เข้ามายังพื้นที่ตอนใน
จึงสั่งการให้ พ.อ.พรรณศักย์ เพรียวพานิช ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29 ในฐานะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ พร้อมด้วย พ.อ.ปิยะเณศร์ ภัทรศาศวัตวงษ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า จัดกำลังพลร่วมกับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 134 ฝ่ายปกครองอำเภอสังขละบุรี และ สถานีตำรวจภูธรสังขละบุรี ทำการลาดจระเวนเฝ้าตรวจในพื้นที่ที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าว
ต่อมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงสามารถจับกุมกลุ่มแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายได้ จำนวน 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรก เวลา 02.00 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงร่วมกันลาดตระเวนเฝ้าตรวจ บริเวณ ม.1 บ.นิเถะ ต.หนองลู จ.กาญจนบุรี ตรวจพบกลุ่มบุคคลต่างด้าวผิดกฎหมาย จำนวน 14 ราย (ชาย 9 ราย และหญิง 5 ราย) นั่งอยู่ริมน้ำชายป่า ตรงข้ามรีสอร์ทแห่งหนึ่งใน ต.หนองลู อ.สังขละบุรี ผู้ต้องหาสารภาพว่า พวกตนกำลังรอขึ้นเรือเพื่อหลบเลี่ยงจุดตรวจทางบกของเจ้าหน้าที่เข้าไปทำงานยัง จ.สมุทรสาคร โดยจะเสียค่าจ้างให้กับนายหน้าคนละ 15,000 บาทเมื่อถึงปลายทาง แต่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้เสียก่อน
กลุ่มที่ 2 จับได้เมื่อเวลา 04.00 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังลาดตระเวนเฝ้าตรวจ พบกลุ่มแรงงานต่างด้าวกำลังเดินเท้าอ้อมจุดตรวจร่วมน้ำเกริ๊ก ม.8 บ.ซองกาเรีย ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เจ้าหน้าที่จึงเข้าทำการจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายได้จำนวน 8 ราย (ชาย 8 ราย) ทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าเดินทางมาจาก จ.พะโค ประเทศเมียนมา ใช้เส้นทางธรรมชาติลักลอบเข้ามายังประเทศไทย และจะไปทำงานใน กทม. โดยจะเสียค่าจ้างให้กับนายหน้า จำนวนคนละ 10,000 บาท เมื่อถึงปลายทาง แต่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้เสียก่อน
จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมด จำนวน 22 ราย (ชาย 17 ราย และหญิง 5 ราย) ส่ง สภ.สังขละบุรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และประสานเจ้าหน้าที่สืบสวนขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการต่อไป