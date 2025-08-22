บิ๊กเล็ก เผย ‘กัมพูชา’ ตอบรับร่วมมือไทย เคลียร์ทุ่นระเบิด – ปราบสแกมเมอร์

บิ๊กเล็ก ชี้ เป็นสัญญาณจากส่วนกลาง มีแนวโน้มที่ดี เขมร ตอบรับ ร่วมมือไทยเก็บกู้วัตถุ ปราบสแกมเมอร์ ตั้ง ‘ทีบีซี’ คุยระดับท้องถิ่น แต่ยังไม่เชื่อใจทั้งหมดขอประเมินช่วงต่อไป หวัง ประชุม ‘อาร์บีซี’ ทัพภาคที่ 2 จะพัฒนาขึ้น
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม รักษาการรมว.กลาโหม กล่าวถึงกรณี การประชุมอาร์พีซี ไทย-กัมพูชา ฝั่งกองทัพภาคที่ 1 ที่เห็นพ้อง 13 ข้อตกลงหยุดยิง จีบีซีโดยทางกัมพูชา ตอบรับ 2 ข้อเสนอ เก็บกู้ทุ่นระเบิด ปราบสแกมเมอร์
พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า แน่นอนเป็นการส่งสัญญาณที่ดี ตามที่ตนเคยบอกไว้กับสื่อมวลชนและประชาชนอยู่แล้วว่า ฝ่ายกัมพูชาในระดับนโยบาย ช่วงที่ตนไปประชุมจีบีซีที่ประเทศมาเลเซีย มีความจริงใจที่จะคุยในแบบทวิภาคี แต่ตนก็ต้องมาประเมินในขั้นของการพูดคุยในระดับอาร์บีซี ซึ่งทีมพูดคุยอาร์บีซีของฝั่งกัมพูชา จะมีอยู่ทีมเดียว ต้องรอคุยทีละพื้นที่ โดยเมื่อวันที่ 15-16 ส.ค. ฝั่งกัมพูชาได้มีการประชุมร่วมกับที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ที่จังหวัดตราด และในวันนี้ 21-22 ส.ค. มีการประชุม กับทางกองทัพภาคที่1 ที่จังหวัดสระแก้ว และในวันที่ 25-27 ส.ค. จะไปประชุมในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 จึงมีความแตกต่างจากของเรา ที่ใช้คนละหน่วยในการพูดคุย
ดังนั้น การพัฒนาการพูดคุยจากจังหวัดตราด มาถึงจังหวัดสระแก้ว คงตีความได้ว่าเป็นการพัฒนาจากส่วนกลาง แสดงว่ามีแนวโน้มเป็นไปในแนวทางที่ดี ซึ่งเราไม่ได้คาดหวังความสำเร็จในเวลาอันสั้น เพราะการพูดคุยการหยุดยิงในหลายประเทศใช้ระยะเวลานานเป็นปี ทาง ศบ.ทก. และ จีบีซี ก็คิดว่าจะต้องใช้เวลาซักระยะหนึ่งคงไม่เร็ว แต่ผ่านมา15 วัน แล้วมาถึงจุดนี้ได้ ส่วนตัวตนคิดว่าทำได้เร็ว แม้นว่าจะยังไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมก็ตาม แต่ขอให้กัมพูชาเข้ามาสู่การพูดคุย เพราะช่วงเวลาที่ผ่านมารัฐบาลและศบ.ทก. มีความเป็นห่วงว่าทางกัมพูชาไม่เข้ามาสู่การพูดคุย แต่ปัจจุบันนี้ทางกัมพูชาได้เข้ามาสู่ เจบีซี จีบีซี และอาร์บีซี แล้ว
“การประชุมอาร์บีซี ในวันนี้ ในที่ประชุมยังมีการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย-กัมพูชา (ทีบีซี) ขึ้นมาอีก เป็นการพูดคุยระดับพื้นที่ เป็นสิ่งที่ผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องดูไปเรื่อยๆ ไม่ใช่ว่าปักใจเชื่อไปเลย ต้องประเมินผลเป็นระยะ แต่อย่างไรก็ถือว่ามีความคืบหน้าที่ดี”
เมื่อถามว่าจากการพูดคุยจาก 2 พื้นที่นี้แล้ว ในการพูดคุยของทางกองทัพภาค 2 มีแนวโน้มไปในทางที่ดี ใช่หรือไม่ พล.อ. ณัฐพล กล่าวว่า ก็ต้องดูกันต่อไป เพราะว่าสัญญาณจะมาจากส่วนกลาง เรารอดูการพูดคุยของกองทัพภาคที่ 2 ถ้าดีขึ้นเพิ่มมากกว่านี้อีก แสดงว่านโยบายจากส่วนกลางได้ขับเคลื่อนให้มาเป็นแบบนี้
ส่วนกรณีที่นายนง ซากาล โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา ออกมาพูดในเรื่องของความร่วมมือกับไทยในการเก็บกู้วัตถุระเบิดนั้น เป็นสัญญาณจากส่วนกลางใช่หรือไม่ พล.อ.ณัฐพล ระบุว่า ใช่ เราพยายามทำบรรยากาศให้ดีขึ้น แต่ในบรรยากาศที่มีความหวาดระแวง ที่มีการยั่วยุ เราก็ต้องทำความเข้าใจกัน อย่างในวันนี้ การประชุมของกองทัพภาคที่1 เป็นผลประชุมที่ดีมาก เพราะมีการตั้งชุดประสานงานติดต่อกัน
ต่อไปหากมีความไม่เข้าใจกัน มีการปฏิบัติในลักษณะการยั่วยุ ผู้ประสานงานก็ต้องมาคุยกัน ตนอยากให้เกิดบรรยากาศแบบนี้ในกองทัพภาคที่ 2 ด้วย
เมื่อถามว่าทางกัมพูชา ยังไม่ตอบรับในเรื่องของการจัดระเบียบชายแดน เพราะต้องไปคุยในระดับที่สูงกว่านี้ พล.อ.ณัฐพล กล่าว เรื่องนี้คงเป็นในขั้นต่อไป เพราะการประชุมไม่จำเป็นที่จะประชุมครั้งเดียวจบ ก็อาจจะมีการประชุมครั้งต่อไปอีก เพราะฉะนั้นรายละเอียดอะไร ที่ประชาชนต้องการ ขอให้สื่อสารผ่านสื่อมวลชนมา ทางศบ.ทก. และ จีบีซี จะเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ แล้วแจ้งให้ทาง อาร์บีซี ดำเนินการต่อไป