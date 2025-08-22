การเมือง

คนเพื่อไทยยินดี ‘ทักษิณ’ ไม่ผิด 112 ‘พัฒนา’ มั่นใจ คดีชั้น 14 จะผ่านไปได้

‘พัฒนา’ บอกคน พท.ยินดี ‘ทักษิณ’ พ้นผิดคดี 112

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม นายพัฒนา สัพโส ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์กรณีศาลอาญายกฟ้องนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ในความผิดอาญามาตรา 112 จะส่งผลอะไรต่อพรรคเพื่อไทยหรือไม่ว่า เรื่องนี้คงไม่ส่งผลอะไรกับพรรคเพื่อไทย เพราะนายทักษิณไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริหารพรรคเพื่อไทยในปัจจุบัน แต่ยอมรับว่าการที่นายทักษิณเป็นผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยถือเป็นสัญลักษณ์ของพรรคเพื่อไทย ที่พวกเราให้ความเคารพรัก และเราก็เชื่อมั่นอยู่แล้วว่านายทักษิณไม่ได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหา การที่ศาลพิพากษายกฟ้องก็ทำให้คนในพรรคเพื่อไทยต่างรู้สึกยินดี

เมื่อถามถึงคดีการพักรักษาตัวที่ชั้น 14 นายพัฒนากล่าวว่า เรื่องชั้น 14 นายทักษิณถือเป็นผู้ต้องขัง การที่จะพักรักษาตัวที่ไหนอย่างไร นายทักษิณไม่มีอำนาจไปทำอะไรอยู่แล้ว เพราะเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ เชื่อมั่นว่านายทักษิณจะผ่านเรื่องนี้ไปได้