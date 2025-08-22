คนเพื่อไทยยินดี ‘ทักษิณ’ ไม่ผิด 112 ‘พัฒนา’ มั่นใจ คดีชั้น 14 จะผ่านไปได้

‘พัฒนา’ บอกคน พท.ยินดี ‘ทักษิณ’ พ้นผิดคดี 112
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม นายพัฒนา สัพโส ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์กรณีศาลอาญายกฟ้องนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ในความผิดอาญามาตรา 112 จะส่งผลอะไรต่อพรรคเพื่อไทยหรือไม่ว่า เรื่องนี้คงไม่ส่งผลอะไรกับพรรคเพื่อไทย เพราะนายทักษิณไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริหารพรรคเพื่อไทยในปัจจุบัน แต่ยอมรับว่าการที่นายทักษิณเป็นผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยถือเป็นสัญลักษณ์ของพรรคเพื่อไทย ที่พวกเราให้ความเคารพรัก และเราก็เชื่อมั่นอยู่แล้วว่านายทักษิณไม่ได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหา การที่ศาลพิพากษายกฟ้องก็ทำให้คนในพรรคเพื่อไทยต่างรู้สึกยินดี
เมื่อถามถึงคดีการพักรักษาตัวที่ชั้น 14 นายพัฒนากล่าวว่า เรื่องชั้น 14 นายทักษิณถือเป็นผู้ต้องขัง การที่จะพักรักษาตัวที่ไหนอย่างไร นายทักษิณไม่มีอำนาจไปทำอะไรอยู่แล้ว เพราะเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ เชื่อมั่นว่านายทักษิณจะผ่านเรื่องนี้ไปได้