การเมือง

รมช.กลาโหม ปัดตอบโผทหาร หยอกสื่อ บอก​ไม่ได้ยิน เผยมุมมองส่วนตัว ชายแดนยังไม่จบ แต่​คลี่คลาย

‘พล.อ.ณัฐพล’​ ย้ำคุมตัวเชลยศึกเป็นไปตามอนุสัญญาเจนีวา​ ชี้​ความเห็นส่วนตัวสถานการณ์​ยังไม่จบแค่คลี่คลาย​ แจง​ ศบ.ทก.​ไม่ได้รวบอำนาจ​ ครม.​ -สมช.​ ขอสบายใจได้​ ปัดตอบจัดโผ​ ผบ.เหล่าทัพ​ หยอกสื่อ บอก​ไม่ได้ยิน​

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) พล.อ.ณัฐพล​ นาค​พาณิชย์​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม​ กล่าวถึงกรณีที่กัมพูชาออกมาเรียกร้องให้ไทยส่งตัวเชลยศึก​ 18 คนกลับกัมพูชา​ว่า​ ขณะนี้เราปฏิบัติตามอนุสัญญาเจนีวา ซึ่งตามอนุสัญญาสามารถควบคุมตัวได้จนกว่าจะเกิดการหยุดยิงสมบูรณ์ สิ้นสุดสภาพความเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน เพราะฉะนั้นโดยกฎหมายเราสามารถควบคุมได้ แต่อย่างไรก็ตาม เราดูแลเป็นอย่างดี จากที่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ​ หรือ​​ ICRC ไปตรวจเยี่ยมก็พอใจ​ว่าประเทศไทยดูแลเชลยศึกเป็นอย่างดี

ส่วนสามารถยืนยันได้หรือไม่ว่าสถานการณ์ในขณะนี้ถือว่าจบแล้ว​ เนื่องประชาชนในพื้นที่ต้องการความชัดเจน​ พล.อ.ณัฐ​พล​มองว่า​ หากเป็นความคิดของตนมองว่ายังไม่จบ แต่ใช้คำว่าสถานการณ์​คลี่คลาย​ ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่คลี่คลายไปได้เรื่อยๆ​ และปัจจุบันทั้งศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา​ หรือ​ ศบ.ทก.​ และ​คณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee-GBC) กำลังกำหนดฉากทัศน์ว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร​ จากที่เดิมไม่มีการกำหนดฉากทัศน์เพราะไม่คิดว่าเหตุการณ์จะบานปลายขนาดนี้ ซึ่งเมื่อเหตุการณ์บานปลายถึงขั้นนี้แล้ว การพูดคุยกันโดยไม่มีกรอบคงไม่เหมาะสม จึงต้องมีการกำหนดฉากทัศน์ขึ้นมา เพื่อให้ทุกหน่วยอยู่ในฉากทัศน์ที่กำหนด​ พร้อมยืนยันว่าฉากทัศน์ดังกล่าวจะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ​ หรือ​ สมช.​ และที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อน

พล.อ.ณัฐพล​ยืนยัน​ว่า การทำงานของ ศบ.ทก.และ GBC ไม่ได้ทำงานเพียงลำพัง​ เราทำงานตามขั้นตอน​ ไม่ได้รวบอำนาจจาก ​ครม.และ สมช.มาใช้แต่อย่างใด​ จึงอยากให้สบายใจ

กรณีที่ฝ่ายค้านเสนอให้ยกเลิก MOU43 และ MOU44 พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า เป็นเรื่องของรัฐบาล เนื่องจากมีรายละเอียดจำนวนมาก​ ประโยชน์ก็เยอะ แต่ข้อเสียก็มีบ้าง​ และขึ้นอยู่กับรัฐบาลที่ต้องพูดคุยกัน ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องแล้วแต่รัฐสภาด้วย​ เรื่องจากเราทำงานเป็นระบบ​ ไม่ใช่จะเห็นต่างจากฝ่ายค้านไปเสียทั้งหมด หากสภาเห็นชอบเราก็พร้อมทำตามกรอบของสภา

ขณะเดียวกัน พล.อ.ณัฐพล​ยังปฏิเสธการตอบคำถามถึงกรณีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในระดับผู้บัญชาการเหล่าทัพ โดยกล่าวติดตลกสั้นๆ ว่า “ไม่ได้ยิน”

