สลับ 9 เก้าอี้ ปธ.กมธ.สภา เพื่อไทย-ปชน. แห่ลาออก เปิดทางคนใหม่ รับตำแหน่ง

สลับ 9 เก้าอี้ ปธ.กมธ.สามัญ เพื่อไทย-ปชน. แห่ลาออก เปิดทางคนใหม่ รับตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานถึงกรณีที่ นายวิโรจน์ ลักขนาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน ประกาศลาออกจากตำแหน่ง ประธานกรรมมาธิการ (กมธ.) การทหาร สภาผู้แทนราษฎร ว่า เป็นข้อตกลงแต่แรกว่า จะให้ส.ส.ของพรรคดำรงตำแหน่งประธานในแต่ละกมธ.คนละ 2 ปี เพื่อให้ส.ส.ของพรรคได้เรียนรู้งานในหลายหน้าที่ รวมถึงเป็นวัฒนธรรมของพรรคเพื่อไม่ให้ส.ส.ยึดติดในตำแหน่ง หากคิดว่า มีศักยภาพสามารถเสนอตัวเองเพื่อให้สมาชิกภายในกมธ.เลือกได้ ซึ่งล่าสุดมีการเปลี่ยนตัวประธานแล้ว จำนวน 4 คณะ ดังนี้
1.ประธานกมธ.การเกษตรและสหกรณ์จาก นายศักดินัย นุ่มหนู ส.ส.ตราด พรรคประชาชน เปลี่ยนเป็น นายณรงค์เดช อุฬารกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ
2.ประธานกมธ.การทหาร จาก นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรค เปลี่ยนเป็น นายเอกราช อุดมอำนวย ส.ส.กทม.
3.ประธานกมธ.การสวัสดิการสังคม จาก นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. เปลี่ยนเป็น น.ส.วรรณวิภา ไม้สน สส.บัญชีรายชื่อ
4.ประธานกมธ.การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน จาก นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เปลี่ยนเป็น นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ ส.ส.นครราชสีมา
ขณะที่ พรรคเพื่อไทย ก็มีการสลับบุคคลให้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธาน กมธ. ตามที่ได้มีการตกลงกันไว้ตั้งแต่แรก ว่าจะให้ส.ส.ของพรรคดำรงตำแหน่งประธานคนละ 2 ปี เพื่อให้ส.ส.ได้เรียนรู้งานในหลายหน้าที่ ประกอบด้วย 1.ประธานกมธ.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (ปปช.) เดิมทีมี นายชูศักดิ์ ศิรินิล ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นประธาน แต่ภายหลังจากที่นายชูศักดิ์ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้ นายฉลาด ขามช่วง ส.ส.ร้อยเอ็ด เป็นประธานแทน ทั้งนี้ หลังจากที่นายฉลาด ขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 โควต้าเก้าอี้ประธาน กมธ.ชุดนี้ ได้เป็น นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ส.ส.กาญจนบุรี แทน
2.ประธานกมธ.การเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน จากเดิมเป็น นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ ส.ส.น่าน จะเปลี่ยนเป็น นายนพพล เหลืองทองนารา ส.ส.พิษณุโลก
3.ประธาน กมธ.การสาธารณสุข จากเดิมเป็น นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ส.ส.แพร่ จะเปลี่ยนเป็น นพ.โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย ส.ส.ชัยภูมิ แทน
4.ประธาน กมธ.การท่องเที่ยว จากเดิมเป็น นายเอกธนัช อินทร์รอด ส.ส.หนองคาย จะเปลี่ยนเป็น น.ส.ชนก จันทาทอง ส.ส.หนองคาย ดำรงตำแหน่งประธานกมธ.แทน
และ 5.ประธาน กมธ.การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด (ปปง.) จากเดิมเป็น นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ส.ส.เลย เปลี่ยนเป็น นายดนุพร ปุณณกันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ แทน
ส่วน ประธานกมธ.การต่างประเทศ จากเดิมมี นายนพดล ปัทมะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นประธานกมธ.ฯ ภายหลังมีการเปลี่ยนตัวเป็น น.ส.สรัสนันท์ อรรณนพพร ส.ส.ขอนแก่น แทน แต่เนื่องจากน.ส.สรัสนันท์ ยังดำรงตำแหน่งประธาน กมธ.ชุดนี้ไม่ครบวาระ 2 ปี ฉะนั้น กมธ.ชุดนี้จะไม่มีการเปลี่ยนตัวประธาน
เช่นเดียวกับ กมธ.การสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่เดิมมี น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม. เป็นประธานกมธ. แต่ภายหลังจากที่ น.ส.ธีรรัตน์ ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ทำให้ นายสยาม หัตถสงเคราะห์ ส.ส.หนองบัวลำภู เป็นประธานกมธ.แทน และเนื่องจากนายสยามยังดำรงตำแหน่งประธาน กมธ.ชุดนี้ไม่ครบวาระ 2 ปี ฉะนั้นกมธ.ชุดนี้ จะไม่มีการเปลี่ยนตัวประธาน
ขณะที่ กมธ.การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่มี นางเทียบจุฑา ขาวขำ ส.ส.อุดรธานี เป็นประธาน กมธ.การคมนาคม ที่มี นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส.สุรินทร์ เป็นประธาน และ กมธ.กิจการสภาผู้แทนราษฎร ที่ นายประเสริฐ บุญเรือง ส.ส.กาฬสินธุ์ เป็นประธานอยู่ ยังคงไม่นิ่ง อาจจะมีการย้ายตัวบุคคลข้ามจาก กมธ.อื่นมา เป็นประธานกมธ.ใน 3 กมธ.นี้แทน