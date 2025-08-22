มทภ.1 เปิดใจโต้ ไม่กินเส้นทหารด้วยกัน ยันไม่รื้อลวดหนามชายแดน ลุยปราบสแกมเมอร์
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พล.ท.อมฤต บุญสุยา แม่ทัพภาคที่ 1 ตอบคำถามกรณีข้อจำกัดพื้นที่ชายแดนกองทัพภาคที่ 1 ที่เป็นพื้นที่ราบและมีชุมชน แต่ยังมีกระแสโจมตีไปในเรื่องการเมือง หรือเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งโยกย้ายหรือไม่ ว่า “ไม่เกี่ยว” วันนี้จึงได้ให้สื่อมาทำข่าวการประชุม RBC และลงพื้นที่กับคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (IOT) ที่บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว จึงถือโอกาสทำความเข้าใจให้สื่อโซเชียลฯทราบว่าที่จริงแล้วเป็นอย่างไร ได้เห็นภาพว่าเป็นอย่างไร ยุทธศาสตร์พื้นที่ ระหว่างพื้นที่หน้าผา กองทัพภาคที่ 2 แตกต่างจากกองทัพภาคที่ 1 ที่เป็นทุ่งนาติดกัน
พล.ท.อมฤต กล่าวว่า “ส่วนอีกเรื่องคนก็พูดกันไป ผมกับ” ซึ่งได้เว้นช่วงคำตอบ ก่อนจะกล่าวต่อว่า “ผมสนิทสนมกันจะตาย ทำงานร่วมกันมาตลอด แต่คนก็พูดกันไป เบี่ยงเบนไปอะไร เป็นเรื่องธรรมดา ผมไม่ได้นั่น ผมก็ทำงานอย่างเดียว”
ส่วนกรณีการปิดด่าน พล.ท.อมฤตกล่าวว่า การปิดด่านสระแก้วนั้น กองท้พภาคที่ 1 รับผิดชอบด่านเฉพาะสระแก้ว ซึ่งทำมาก่อนแล้ว และได้มีการเสนอมาตรการเข้มงวด ก่อนที่จะเริ่มมีการขัดแย้ง ทำมาก่อนแล้ว และที่ปอยเปตจะมีกระบวนสแกมเมอร์ รายได้ส่วนใหญ่จะเป็นทุนสนับสนุนกองทัพกัมพูชา
พล.ท.อมฤต กล่าวต่อว่า การปิดด่านช่วยให้เงินฝั่งนั้นลดน้อยไปมาก และช่วยประชาชนลดจากสแกมเมอร์ สื่ออนไลน์ลดน้อยลง แรงงานกัมพูชาหวังกลับไปทำงานที่หวาดกลัวและหลงเชื่อตามคำกล่าวของกัมพูชา เมื่อกลับไปแล้วจะมีงานทำให้กลับประเทศ เมื่อถึงเวลาก็ไม่ใช่เรื่องจริง สุดท้ายก็ลักลอบเข้ามาไทย ด้วยมาตรการต่าง ๆ เป็นผลประโยชน์เพิ่มเติมจากการปฏิบัติการทางทหาร
ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 1 ขอให้ประชาชน เชื่อมั่นกองทัพภาคที่ 1 และย้ำว่ากองทัพภาคที่ 1 ช่วยภาคที่ 2 และทางตรงและทางอ้อม
นอกจากนี้ พล.ท.อมฤต ยังกล่าวถึงกรณีบ้านหนองจาน ที่มีปัญหา 30-40 ปี เพราะติด MOU 43 มองว่าควรยกเลิกหรือไม่ ว่า เรื่องนี้ต้องไปหารือในระดับที่สูงกว่าตนเอง เพราะไม่ได้เกิดปัญหาที่ท้องถิ่น แต่ MOU 43 ทำขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือลดความตึงเครียดในพื้นที่ เปรียบเหมือนชีวิตคนเราเมื่อรั้วบ้านติดกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีข้อตกลงร่วมกัน เพื่อให้ดำเนินการอย่างถูกกฎหมาย ไม่เช่นนั้นในแต่ละที่จะเกิดการทะเลาะกัน และ MOU เป็นเครื่องที่นำมาพูดคุย และนำมาลดกระแสต่าง ๆ รวมถึงต้องปักปันเขตแดน
ส่วนพื้นที่บ้านหนองจานมีโฉนดของคนไทย แต่กัมพูชามาอยู่ ชาวบ้านบางคนบอกเป็นที่ของเขา แต่ต้องจ่ายค่าเช่า แต่ชาวกัมพูชาป่วน เราจะแก้ปัญหาอย่างไรนั้น เรื่องนี้ นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าฯ สระแก้ว ระบุว่า เฉพาะพื้นที่หนองจาน ตามสิทธิที่ดิน ตรวจสอบแล้วไม่มีเอกสารสิทธิ์ ไม่มี สก.1หรือ นส.3 สภาพพื้นที่เป็นป่า การอยู่อาศัยทางการไทยจึงออกบ้านเลขที่ให้ เพื่อดำเนินการใช้ไฟฟ้าได้ ไม่ได้ให้สัญชาติคนในพื้นที่ ยืนยันไทยมีแผนที่ให้ดูว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นพื้นที่นั้นเป็นแผนที่ใด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับปัจจุบันได้ และฝ่ายปกครองขอยืนยันว่าไม่มีพื้นที่เอกสารสิทธิ์ใดใดแม้กระทั่งคนไทย หากพื้นที่ใดมีเอกสารสีจะมีภาพถ่ายทางอากาศและกรมที่ดินก็จะไประวาง ซึ่งกรมที่ดินใช้แผนที่ทั่วประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบกันแล้ว ย้ำว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์
สำหรับโดรนสอดแนม แม่ทัพภาคที่ 1 ระบุว่า มีบ้างช่วงแรก แต่มีมาตรการป้องกันทุกมิติ มีระบบแอนตี้โดรน และใช้ภาคพื้นดิน และมีการควบคุมพื้นที่ในการขึ้นโดรนซึ่งจะสามารถตรวจสอบได้ โดยตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้ ซึ่งมีระบบตรวจสอบได้ ค้นหาพิกัด ล่าสุดตรวจพบว่าในพื้นที่จังหวัดสระแก้วไม่พบโดรนสอดแนมแล้ว
หากรัฐบาลกัมพูชามีการเรียกร้องให้มีการรื้อลวดหนาม และจะยอมเก็บกู้ทุนระเบิดนั้น แม่ทัพภาคที่ 1 ยืนยันไม่รื้อ ไม่มีทางรื้อ ซึ่งทางฝ่ายกัมพูชาในวันนี้ก็ตอบเองว่าเขาต้องการที่จะเก็บกู้วัตถุระเบิด ซึ่งไม่เกี่ยวกับรั้วลวดหนาม
พร้อมกันนี้ แม่ทัพภาคที่ 1 ยอมรับว่า ทุ่นระเบิดตามแนวชายแดน ตกค้างตั้งแต่สมัยเวียดนามกัมพูชาดังนั้นพื้นที่ตรงนี้ถึงไม่เกิดเหตุ แต่พื้นที่ภาคที่สองเป็นพื้นที่การรบ ซึ่งสาเหตุทุกคนก็ทราบแล้วว่าเกิดจากอะไร แต่สิ่งที่กองทัพภาคที่หนึ่งทำก็เพื่อเคลียร์วัตถุที่ตกค้าง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยรวมถึงประชาชนคนไทยให้ปลอดภัยด้วย
ด้าน พลตรีสุรวิชญ์ แดงจันทร์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 1 ระบุว่า ขอยืนยันว่าผลสรุปในการประชุมอาร์บีซี สิ่งที่ไทยได้ ก็เชื่อว่าประชาชนจะยินดีกับข้อตกลงนี้คือกัมพูชา ตอบรับการเก็บกู้ทุนระเบิด ตอบรับการปราบปรามสแกรมเมอร์ ซึ่งทั้งสองข้อนี้แนวทางของจีบีซีกัมพูชาไม่ยอมรับ
ดังนั้น จึงถือว่าครั้งนี้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งถือว่าเป็นข้อตกลงเริ่มต้น ยืนยันยังมีระเบิดอยู่ ซึ่งก็มีหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ดำเนินการอยู่ ยืนยันว่าเก็บกู้ไม่หมดไม่สิ้น มีอีกจำนวนมาก แต่การดำเนินการที่ผ่านมา พื้นที่ที่มีปัญหาระหว่างการเสนอให้มีการตั้งคณะทำงานเฉพาะพื้นที่พูดคุยกัน เพื่อจะพูดคุยกันว่าจะเก็บกู้ระเบิดตรงจุดไหน ยืนยันว่าทัพภาคที่ 1 ยังมีและขอชวนให้กัมพูชามาร่วมเก็บกู้ระเบิด
พลตรีสุรวิชญ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ ทางกัมพูชามีการเสนอว่าการเก็บกู้ทุ่นระเบิด จะต้องหยุดยิงโดยสมบูรณ์ ตนเองจึงตอบว่าเมื่อไหร่จะสมบูรณ์ แล้วที่กัมพูชาบอกว่าจะต้องปักปันเขตแดนให้เสร็จ ซึ่งตนเองก็ตอบไปว่าเมื่อไหร่จะเสร็จ แต่ความถึงแล้วระเบิด พร้อมระเบิดทุกเมื่อทั้งวันนี้หรือพรุ่งนี้ไม่รอเวลา จึงยืนยันกับกัมพูชาว่าการเก็บกู้ระเบิดต้องเกิดขึ้นทันที เพราะระเบิดไม่รู้จักใคร ถ้าจะรอนู่นรอนี่ ก็จะมีรายที่ 6 รายที่ 7 ขาขาดทั้งไทยและกัมพูชา ดังนั้นตนเองจึงพยายามตีกรอบว่าต้องทำทันที แต่สุดท้ายก็ได้ข้อตกลงยินร่วมเก็บกู้ ยืนยันว่าเมื่อรับข้อเสนอที่ทัพภาคที่ 1 แล้ว อาจจะมีข้อแม้ไม่รับที่ทัพภาคทึ่สองได้อย่างไร ก็เพราะ เป็นทุ่นระเบิด ย้ำว่าสิิ่งทึ่ไก้จากกองทัพภาคที่ 1 จะเป็นมรรคเป็นผล ต่อไปที่ทัพภาคที่ 2 เช่นเดียวกับเรื่องแสกมเมอร์ ทัพภาคทึ่ 1 มี ภาคที่ 2 ก็มีเช่นกัน