รวบ อดีตส.ส.ดัง โกงเงินอุดหนุนพรรคการเมือง เผ่นหนีไปลาว ก่อนจนมุม

รวบ อดีตส.ส.ดัง โกงเงินอุดหนุนพรรคการเมือง หนีไปลาว ก่อนจนมุม
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.ภ.1 , พล.ต.ต.นราเดช ทิพย์รักษ์ รอง ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.วรชาติ แสนคำ ผบก.สส.ภ.1 ,พล.ต.ต.ธรรมนูญ เชาวะวนิชย์ ผบก.ภ.จว.สระบุรี และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พระพุทธบาท, ตม.จว.หนองคาย, กกต.จว.หนองคาย ร่วมกันจับกุม นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค อายุ 47 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดสระบุรี ที่ 1172566 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2566 คดีอาญาที่ 417/2564 สภ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี และ หมายจับของศาลจังหวัดสระบุรี ที่ 24/2567 ลงวันที่ 22 มกราคม 2567 คดีอาญาที่ 150/2566 สภ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
สืบเนื่องจากเมื่อ พ.ศ. 2562 นายพีระวิทย์ เป็นหัวหน้าพรรคไทรักธรรม รับเงินอุดหนุนพรรคการเมือง เพื่อพัฒนาพรรคการเมือง จำนวนประมาณ 17.6 ล้านบาท ต่อมาไม่มีการทำหลักฐานการเบิกจ่ายทำให้ กกต. เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายพีระวิทย์ และ นางสาวพัตร์พิมล ฉิมนาคพันธ์ เหรัญญิกพรรค ต่อมาผู้ต้องหาทั้ง 2 เข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนสภ.พระพุทธบาท โดยเลื่อนการเข้าให้ปากคำและแสดงหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน และต่อมาผู้ต้องหาทั้ง 2 หลบหนี เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงออกหมายจับในข้อหา “เป็นหัวหน้าพรรคการเมือง นำหรือยินยอมให้บุคคลอื่นนำเงินหรือทรัพย์สินของพรรคการเมือง ไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่นฯ” จึงเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสระบุรี
จากการสืบสวนผู้ต้องการหลบหนีไปยัง ประเทศ สปป. ลาว พล.ต.ต.วรชาติ จึงไประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองประเทศลาวเพื่อให้ดำเนินการจับกุมตัวผู้ต้องหาคนดังกล่าว จากการสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหาหลบหนีมาอยู่ที่กรุงเวียงจันทน์ ประเทศ สปป.ลาว จึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สปป.ลาว จับกุม และส่งตัวนายพีระวิทย์ กลับมายังประเทศไทย เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนภาค 1 จึงรับตัวเพื่อไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สอบถามนายพีระวิทย์ ผู้ต้องหาให้การว่ากระทำความผิดในเรื่องดังกล่าวจริง และได้หลบหนีไปทำธุรกิจส่วนตัวในประเทศ สปป.ลาว จึงนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.พระพุทธบาท เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อปี 2565 นายพีระวิทย์ มีเรื่องร้องเรียน หลอกลวงเงิน 5 แสน เพื่อแลกกับโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ก่อนที่ต่อมา คณะกรรมการจริยธรรม สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาแล้ว ไม่พบพยานหลักฐานที่นายพีระวิทย์มีพฤติกรรมที่ขัดต่อประมวลจริยธรรม ส.ส. แต่เหตุเกิดจากคนใกล้ชิด
นอกจากนี้ ยังมีเรื่องร้องเรียน กรณีโกงเงินค่าหน่วยกิจนักศึกษาโครงการหลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ โดยศาลแพ่งฯ มีคำบังคับคดี คดีดำหมายเลขที่ ม 226/2563 และคดีแดง ม 226/2564 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 บังคับให้นายพีระวิทย์ปฏิบัติตามคำพิพากษา คือชำระเงินจำนวน 21,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียม
