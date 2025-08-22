กองทัพภาค 2 ยัน ‘ช่องบก’ สงบ ไร้เหตุปะทะ-สั่งอพยพ วันนี้ยังพบความเคลื่อนไหวทหารกัมพูชา

กองทัพภาค 2 ยัน ‘ช่องบก’ ยังสงบ ไร้เหตุปะทะ-สั่งอพยพ ชี้สถานการณ์วันนี้ พบความเคลื่อนไหวทหารฝ่ายกัมพูชาในบางพื้นที่
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์การตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำวันที่วันที่ 22 สิงหาคม 2568 ถึงเวลา 14.00 น. ระบุว่า สถานการณ์โดยรวม ตรวจพบความเคลื่อนไหวทหารฝ่ายกัมพูชาในบางพื้นที่ ปัจจุบันกองกำลังทั้ง 2 ฝ่าย ยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเอง ฝ่ายไทยจัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์
การดูแลผู้อพยพ สนับสนุนส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน อำนวยความสะดวกประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังพื้นที่รวบรวมพลเรือน 6 ศูนย์ ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ลดลงจากเมื่อวาน 228 คน ปัจจุบันมียอดคงเหลือ 363 คน เนื่องจากมีความคลายวิตกกังวลลง ทั้งนี้ ฝ่ายปกครองได้จัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเข้าดูแลพื้นที่บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง
จิตอาสาพระราชทาน ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จ.ศรีสะเกษ คณะอาจารย์, นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ, เจ้าหน้าที่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่, ผู้นำชุมชน, จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมดำเนินการซ่อมแซมที่พักอาศัยของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ มีการซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาบ้านที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 2 หลัง ในพื้นที่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมี นายสุริยา บุตรจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจ
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จ.อุบลราชธานี โดย นายสะอาด วงศ์รักษ์ นายอำเภอเดชอุดม/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเดชอุดม, จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทาน ดูแลช่วยเหลืออำนวยความสะดวก พร้อมทั้งนำอาหารประกอบเลี้ยง จากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.อุบลราชธานี ส่งมอบให้กับประชาชน ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว ทั้ง 7 แห่ง ใน อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
แจ้งเตือนประชาชน ตามที่ปรากฏเพจเฟซบุ๊กบางเพจที่ใช้ชื่อใกล้เคียงกับ “กองทัพภาคที่ 2” รวมทั้งมีการนำตราสัญญาลักษณ์ของกองทัพภาคที่ 2 ไปใช้เป็นรูปโปรไฟล์เพจ โดยมีการนำเนื้อหาข่าวสารจากเพจทางการของกองทัพภาคที่ 2 ไปเผยแพร่ ซึ่งบางข้อความมีการบิดเบือนข้อเท็จจริง หรืออาจถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง อันอาจก่อให้เกิดความสับสน หรือความเสียหายได้
ทั้งนี้ เพจเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อใกล้เคียงกองทัพภาคที่ 2 หรือตราสัญญาลักษณ์ของกองทัพภาคที่ 2 เป็นรูปโปรไฟล์เพจเฟซบุ๊กนั้น มิใช่เพจทางการของกองทัพภาคที่ 2 และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทัพภาคที่ 2 แต่อย่างใด ขอให้สังเกตเครื่องหมายติ๊กถูกสีน้ำเงิน (Blue Badge) ที่แสดงอยู่หลังชื่อโปรไฟล์หรือเพจ ซึ่งเป็นการยืนยันจาก Meta ว่าบัญชีนั้นเป็นของจริง
ดังนั้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดการเข้าใจผิด การถูกหลอกลวง หรือถูกตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ จึงขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสาร ข้อมูล และกิจกรรมต่างๆ ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก “กองทัพภาคที่ 2” ที่เป็นเพจทางการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และเพื่อความมั่นใจว่าข่าวสารที่ท่านได้รับนั้น เป็นข้อมูลตรงจากกองทัพภาคที่ 2 อย่างแท้จริง
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า กองทัพภาคที่ 2 ได้ออกประกาศยืนยัน ณ เวลา 15.58 น.ว่า พื้นที่ช่องบก อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี สถานการณ์ปกติ ไม่มีการปะทะแต่อย่างใด ขอประชาชนในพื้นที่อย่าตื่นตระหนก
ตามที่ปรากฏข่าวสารว่ามีการสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ในกลุ่มเฟซบุ๊ก “อุบลวันนี้” ทำให้ประชาชนในพื้นที่ตื่นตระหนก ซึ่งตรวจสอบแล้ว สถานการณ์ชายแดนบริเวณพื้นที่ช่องบกไม่มีเหตุการณ์ปะทะ และผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ไม่ได้มีสั่งการให้อพยพแต่อย่างใด เพียงแต่เกิดจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายในกลุ่มเฟซบุ๊กดังกล่าว ทำให้ประชาชนเข้าใจผิด ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงอย่างเคร่งครัด