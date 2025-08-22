โปรดเกล้าฯ สมชาย ปรีชาศิลปกุล เป็นศาสตราจารย์ นิติศาสตร์ มช. มีผลตั้งแต่ 25 เม.ย.61

โปรดเกล้าฯ สมชาย ปรีชาศิลปกุล เป็นศาสตราจารย์ นิติศาสตร์ มช. มีผล 25 เม.ย.61
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ จำนวน 9 ราย
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ รวม 9 ราย ดังนี้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิติปรัชญา สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561
2. รองศาสตราจารย์อภินภัส รุจิวัตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาขาวิชาเคมีอนินทรีย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. รองศาสตราจารย์สถาพร เริงธรรม สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561
4. รองศาสตราจารย์กมลวรรณ เจนวิถีสุข สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. รองศาสตราจารย์วิน สุรเชษฐพงษ์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
6. รองศาสตราจารย์อำนาจ พัวพลเทพ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชวิทยา สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
มหาวิทยาลัยมหิดล
7. รองศาสตราจารย์ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8. รองศาสตราจารย์ประณีต ส่งวัฒนา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
9. รองศาสตราจารย์ธีรชิต โชติสัมพันธ์เจริญ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2565
ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2568
