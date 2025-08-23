มาแค่ 18 จาก 72 ราย! ดีเอสไอ จ่อดำเนินคดี ขัดหมายเรียกพยานคดีฮั้ว ส.ว. ขู่มีโทษคุก-ปรับ
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 24/2568 กรณีการได้มาซึ่ง ส.ว. โดยการสมคบกันในความผิดฐานฟอกเงินของบุคคลหรือคณะบุคคลที่กระทำความผิดฐานอั้งยี่ฯ ตามมาตรา 209 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ออกหมายเรียกพยานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ จำนวน 72 ราย ให้มาให้ปากคำ ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2568 ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 3 (นครราชสีมา) สถานีตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
โดยได้รับรายงานจากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษว่าจากการลงพื้นที่เพื่อสอบปากคำในครั้งนี้ เบื้องต้นมีพยานมาพบเพื่อให้การตามหมายเรียก 18 ราย ซึ่งพยานที่ออกหมายเรียกในครั้งนี้ บางส่วนเป็นบุคคลที่พบว่ามีความเชื่อมโยงกับเส้นทางทางการเงินกับกลุ่มผู้ต้องสงสัยและบางส่วนเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในแต่ละกลุ่มอาชีพ ซึ่งเป็นผู้ชนะการคัดเลือกในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด หรือได้เข้าคัดเลือกในระดับประเทศ แล้วไม่ได้ลงคะแนนให้ตนเอง
ทั้งนี้ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จะได้ติดตามให้พยานตามหมายเรียกมาให้การเพื่อประโยชน์ทางคดี และประโยชน์ของตัวพยานเอง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าผู้ใดหากไม่ให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามหมายเรียก อาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 41 พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษฯ)