วันนอร์ ยันชัด สภาไม่ต้องเตรียม รับคำวินิจฉัย คดีนายกฯ ขอยึดรัฐธรรมนูญ-ไม่เดาผล

“วันนอร์” บอก สภาไม่ต้องเตรียมรับมือ คำวินิจฉัยศาล รธน. 29 ส.ค.นี้ ยัน พร้อมทำตามกฎหมาย ไม่ขอคาดเดาคำวินิจฉัย
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 สิงหาคม 2568 ที่รัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการเตรียมพร้อมรองรับการตัดสินคดีคลิปเสียงนายกรัฐมนตรีของศาลรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ ว่า สภาไม่ได้เตรียมอะไรรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 29 สิงหาคม เพราะเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีที่ถูกกล่าวหา และศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นผู้วินิจฉัย หลังจากนั้นผลจะเป็นอย่างไร เป็นเรื่องระหว่างศาลกับนายกรัฐมนตรี สภาจึงไม่ได้มีการเตรียมการอะไร แต่หลังวันที่ 29 สิงหาคม ถ้ามีผลอย่างไรสิ่งใดที่เป็นหน้าที่ของสภา สภาก็จะทำหน้าที่อย่างดีที่สุด ย้ำว่า วันที่ 29 สิงหาคมนี้ ไม่ใช่หน้าที่ของสภา
เมื่อถามว่า หากคำวินิจฉัยวันที่ 29 สิงหาคมนี้เป็นลบ กระบวนการขั้นตอนการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ต้องใช้เวลากี่วัน นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ เพราะการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี เป็นเรื่องของสภาที่จะมีการประชุม จากเดิมต้องประชุมร่วมรัฐสภา แต่มาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญจบไปแล้ว ถึงจะมีแค่การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เหมือนกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาครั้งล่าสุด คงใช้เวลาไม่นาน สภาพร้อมดำเนินการเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย แต่เราไม่อยากจะพูดตอนนี้ ว่าผลจะออกมาเป็นบวกหรือเป็นลบ คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไปวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ โดยเฉพาะฝ่ายนิติบัญญัติต้องเคารพฝ่ายตุลาการ