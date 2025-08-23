รัฐสภา อัญเชิญพระบรมรูป ร.7 องค์ใหม่ ประดิษฐานหน้าอาคาร ใหญ่กว่าพระองค์จริง 4 เท่า

รัฐสภา อัญเชิญ พระบรมรูป ร.7 องค์ใหม่ ประดิษฐานหน้าอาคาร ใหญ่กว่าพระองค์จริง 4 เท่า สูง 7.7 เมตร ด้าน “วันนอร์” คาด แล้วเสร็จ พ.ค. 69 เตรียมหารือจัดพระราชพิธีเปิด
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 23 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าอยู่หัว องค์ใหม่ พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ และเครื่องประกอบ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นประดิษฐาน หน้าอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ โดยมี นายไชยา พรหมา รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 นายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมข้าราชการรัฐสภา ร่วมพิธีสักการะ
นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า การก่อสร้างและอัญเชิญพระบรมรูป จะแล้วเสร็จในช่วงเดือนพฤษภาคม 2569 โดยจะมีการหารือกับสำนักพระราชวัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดพระราชพิธีเปิดพระบรมรูปต่อไป ซึ่งวันนี้วันนี้ต้องทำให้เกิดความสง่างาม รวมทั้งปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ พร้อมย้ำว่า การดำเนินการดังกล่าว มีการติดตามรับผิดชอบจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานกลาง ขณะนี้ทุกอย่างเรียบร้อย ดำเนินการอย่างสมพระเกียรติสูงสุด
สำหรับพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรได้ออกแบบให้มีขนาด 4 เท่าของพระองค์จริง ความสูงจากยอดพระชฎา จนถึง พื้นของพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ 7.7 เมตร ทรงเครื่องบรมราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุย ทรงพระชฎามหากฐินปักขนนกการเวก หรือ “ปักษาสวรรค์” ซึ่งเครื่องราชศิราภรณ์ประเภทชฎา มีศักดิ์สูงรองจาก “พระมหาพิชัยมงกุฎ” โดยมีความแตกต่างจากพระองค์เดิม คือมีพระที่นั่งกระจังใบเทศ 12 ใบ ฐานสองชั้นประดับรายรอบด้วยเทพพนม 21 องค์ พญาครุฑ 24 ตน
โดยการจัดสร้างพระบรมรูปฯ เป็นการสร้างให้คล้ายกับภาพเมื่อวันที่พระพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกแห่งราชอาณาจักรไทย 10 ธันวาคม ปี 2475
อนึ่ง ช่วงเช้าเมื่อวานนี้ (22 สิงหาคม) ที่สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส. พรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย นายสาธิต ประเสริฐศักดิ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานอนุกรรมการเคลื่อนย้ายพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 (องค์ใหม่) จากสำนักช่างสิบหมู่ มาประดิษฐาน ณ อาคารรัฐสภา น.ส.ศุภพรรัตน์ สุขพุ่ม รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะรองประธานอนุกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการเคลื่อนย้ายพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ร่วมถวายพวงมาลัยในพิธีเตรียมการอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 (องค์ใหม่) จากสำนักช่างสิบหมู่ มาประดิษฐาน ณ อาคารรัฐสภา
จากนั้น ได้อัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ ออกจากสำนักช่างสิบหมู่ ในเวลา 23:59 น. ถึงยัง อาคารรัฐสภาเวลา 02:00 น.