ทภ.2 พบหน่วย BHQ ดักซุ่มตรวจการณ์ฝ่ายไทย เนิน 350 เจอทุ่นระเบิด PMN-2

ทภ.2 ชี้แจงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา พบ หน่วย BHQ ดักซุ่มตรวจการณ์ฝ่ายไทย เนิน 350 ห่างจากเส้นปฏิบัติการเข้ามาฝั่งไทยประมาณ 100 เมตร พร้อม ทุ่นระเบิด PMN-2 จำนวน 1 ทุ่น สะท้อนกัมพูชายังคงลักลอบใช้ทุ่นระเบิดสังหาร ในพื้นที่อธิปไตยของไทย ชี้เป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง และละเมิดสนธิสัญญาออตตาวา
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม กองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา หลังทหารฝ่ายไทยได้ตรวจพบทหารฝ่ายกัมพูชา ประมาณ 2–3 นาย คาดว่าเป็นหน่วย BHQ เนื่องจากมีการสวมหมวกทรง FAST สีดำ และได้กระทำการดักซุ่มตรวจการณ์ฝ่ายไทย บริเวณทิศตะวันตก เนิน 350 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ห่างจากแนวเส้นปฏิบัติการเข้ามาฝั่งไทยประมาณ 100 เมตร
ขณะเข้าทำการตรวจสอบพื้นที่ หน่วยได้ตรวจพบ ทุ่นระเบิด PMN-2 บริเวณจุดที่พบทหารกัมพูชาดักซุ่ม จำนวน 1 ทุ่น หน่วยจึงได้ใช้เครื่องตรวจทุ่น ตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียด และได้ทำเครื่องหมาย เพื่อรอรับการสนับสนุนชุดตรวจค้นทุ่นระเบิดดำเนินการต่อไป
จากสถานการณ์ดังกล่าวยืนยันได้ว่า ฝ่ายกัมพูชายังคงลักลอบใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลในพื้นที่อธิปไตยของไทย ซึ่งเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและละเมิดสนธิสัญญาออตตาวาอย่างต่อเนื่อง