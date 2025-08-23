กกต.ยื่นค้านประกัน อดีตส.ส.ดัง โกงเงินอุดหนุนพรรคการเมือง หวั่นหลบหนีซ้ำ

กกต. ยื่นคัดค้านประกันตัว ‘พีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค’ อดีตหัวหน้าพรรคไทรักธรรม คดีทุจริตเงินอุดหนุนพรรค
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2568 นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เข้าพบ พ.ต.อ.วีระวุฒิ ดำสุวรรณ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาท ที่สถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เพื่อยื่นหนังสือแสดงความประสงค์ในการคัดค้านการประกันตัว นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค อดีตหัวหน้าพรรคไทรักธรรม ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสระบุรี ที่ จ.117/2566 ลงวันที่ 16 มิ.ย.2566 และเป็นผู้ต้องหากระทำความผิดอาญาฐานเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง ได้มีการนำหรือยินยอมให้บุคคลอื่นนำเงินหรือทรัพย์สินของพรรคการเมืองไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือใช้เพื่อการอื่นใด อันเป็นความผิดตามมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
และเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ พ 962/2567 คดีหมายเลขแดงที่ 2607/2568 ของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ลงวันที่ 11 มิ.ย.2568 และคดีหมายเลขดำที่ พ 827/2567 คดีหมายเลขแดงที่ พ 499/2568 ของศาลจังหวัดสระบุรี ลงวันที่ 25 มิ.ย.2568
สำนักงาน กกต.เห็นว่าคดีนี้มีอัตราโทษสูง หากปล่อยตัวชั่วคราวอาจทำให้ผู้ต้องหาหลบหนี ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุร้ายประการอื่น ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108/1 อีกทั้งยังปรากฏพฤติการณ์การหลบหนีการจับกุมตามหมายจับ จึงยื่นคัดค้านการให้ประกันตัว และในวันนี้พนักงานสอบสวนได้นำตัวผู้ต้องหาฝากขังเป็นครั้งแรกต่อศาลจังหวัดสระบุรี ภายหลังจากการฝากขังแล้ว พนักงานสอบสวนจะได้รวบรวมพยานหลักฐานและส่งสำนวนการสอบสวนให้อัยการเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน ซึ่งนายเกรียงไกรยังได้หารือกับ พ.ต.อ.วีระวุฒิ ถึงแนวทางในการขยายผลเพื่อจับกุมผู้ต้องหารายอื่นที่ยังหลบหนีเพื่อมาดำเนินคดีต่อไป
สำหรับคดีดังกล่าวสืบเนื่องจากนายพีระวิทย์เป็นหัวหน้าอดีตพรรคไทรักธรรม เมื่อปี พ.ศ.2562 ต่อมาได้รับเงินอุดหนุนพรรคการเมืองเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง เป็นจำนวนยอดรวมประมาณ 17.6 ล้านบาท ต่อมาไม่มีการทำหลักฐานการเบิกจ่ายทำให้ กกต.เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายพีระวิทย์ และ น.ส.พัตร์พิมล เป็นเหรัญญิกพรรค ผู้ต้องหาที่ 2