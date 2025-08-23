เลขานายกฯ เผยทีมกม. จ่อยื่นปิดคดีคลิปเสียง ยันชัด อิ๊งค์ไม่ลาออก ก่อนศาลวินิจฉัยแน่

หมอมิ้ง ยันทีมกม. ยื่นแถลงปิดคดีคลิปเสียง 25 ส.ค. ย้ำอีก นายกฯอิ๊งค์ ไม่ลาออก ก่อนศาลวินิจฉัย
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2568 นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีการยื่นคำแถลงปิดคดีคลิปเสียงสนทนาระหว่าง น.ส.แพทองธาร และ สมเด็จฯฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ว่า ทางทีมกฎหมายของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จะได้รวบรวมหลักฐาน และข้อเท็จจริงในทุกประเด็น เพื่อจัดทำเป็นคำแถลงปิดคดี โดยจะดำเนินการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 25 สิงหาคม ตามคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ ที่สั่งให้ทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้อง ยื่นคำแถลงปิดคดีฯ จากเดิมวันที่ 27 สิงหาคม เป็นวันที่ 25 สิงหาคม โดยทีมกฎหมายได้ดำเนินการตามแนวทางการพิจารณาคำร้องของศาลรัฐธรรมนูญ
เมื่อถามว่า กระแสข่าวที่ระบุว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จะยื่นลาออกจากตำแหน่งนายกฯ ก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญ จะนัดฟังคำวินิจฉัยคำร้องคลิปเสียงสนทนาฯ วันที่ 29 สิงหาคมนี้ ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร นพ.พรหมินทร์กล่าวว่า ยืนยันว่านายกฯจะไม่มีการยื่นลาออกแต่อย่างใด ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ขอสื่ออย่านำประเด็นดังกล่าวไปขยายความต่อเพื่อไม่ให้สังคมเกิดความสับสน