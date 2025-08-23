ส.ว. ยัน ยื่นแถลงปิดคดีคลิปเสียง 25 ส.ค.พร้อมรับทุกคำตัดสิน เชื่อนายกฯ ไปฟังวินิจฉัยด้วยตัวเอง

ส.ว. ยัน ยื่นแถลงปิดคดีคลิปเสียง 25 ส.ค.นี้ มองเป็นเรื่องดี “อิ๊งค์” ไม่ชิงลาออก ศาล รธน. จะได้ชี้ขาด ลั่น พร้อมรับทุกคำตัดสิน เชื่อ นายกฯ ไปฟังวินิจฉัยด้วยตัวเอง
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในฐานะหนึ่งใน 36 ส.ว.ที่ร่วมกันลงชื่อยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาถอดถอน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พ้นจากตำแหน่ง จากกรณีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จ ฮุน เซน ให้สัมภาษณ์ถึงการยื่นคำแถลงปิดคดีของฝั่ง ส.ว. ในวันที่ 25 ส.ค.นี้ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ยืนยันว่ายื่นแน่นอน ส่วนคนที่จะไปยื่นคำแถลงปิดคดี คาดว่าคือ พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา ส.ว.
ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่ นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ระบุว่านายกฯ ไม่ลาออกก่อนศาลวินิจฉัยแน่นอน นายไชยยงค์ กล่าวว่า เป็นสิ่งที่ดี เพราะถือว่า น.ส.แพทองธาร ใช้วิธีทางกฎหมายต่อสู้คดีเพื่อหักล้าง และจะทำให้กฎหมายไปได้สุดทาง เราก็เคารพการตัดสินของนายกฯ คิดว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้องตามกฏหมาย ดังนั้นเราจะไปพิสูจน์กันที่ปลายทาง ให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัย จะได้รู้เรื่องความถูกผิด และไม่มีอะไรค้างคาใจทั้งสองฝ่าย
เมื่อถามว่า นายกฯ ควรเดินทางไปฟังคำวินิจฉัยด้วยตัวเองหรือไม่ นายไชยยงค์ กล่าวว่า ตนมั่นใจว่าวิถีทางและอุปนิสัยของนายกฯ ถ้าเดินมาถึงขนาดนี้ เขาจะไปฟังด้วยตนเอง
เมื่อถามว่า ทาง ส.ว.ได้พูดคุยกันหรือไม่ว่า ทิศทางในวันที่ 29 ส.ค.นี้จะเป็นอย่างไร นายไชยยงค์ กล่าวว่า ตอนนี้เราไม่มีอะไรต้องวางแผน เพราะเป็นกระบวนการของศาลรัฐธรรมนูญ เราพร้อมยอมรับคำวินิจฉัย ไม่ว่าจะออกมาแบบไหน