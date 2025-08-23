ชัชวาล ยันคลิปซื้อเสียงโหวตของจริง สภ.น้ำพอง ออกหมายเรียกหญิงปริศนา เข้าพบ 26 ส.ค.นี้
เมื่อวันที่ 23 ส.ค. นายชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง ส.ส.ขอนแก่นพรรคประชาชน (ปชน.) ให้สัมภาษณ์ ถึงความคืบหน้าการนำหลักฐานและคลิปเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์กับหญิงปริศนา ที่ติดต่อขอซื้อเสียงโหวตกฎหมาย 10 ล้านบาท เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรน้ำพอง จ.ขอนแก่น เพื่อสืบสวนเอาผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 144 และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี มาตรา 176 ว่า ตนส่งหลักฐานต่างๆ ให้ตำรวจ วันที่ 19 ส.ค. โดยในวันเดียวกันนั้น ทางตำรวจได้ออกหมายเรียก ส่งไปถึงบ้านหญิงปริศนาให้เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่ 26 ส.ค. รอดูเขาจะมาตามหมายเรียกหรือไม่
แต่เบื้องต้น ทราบว่ามีบิดาของเขาเป็นผู้รับหมายเรียกไว้ นอกจากนี้ ระหว่างนั้น ทางผู้กำกับ สภ.น้ำพอง ได้เรียกพยานที่เป็นเพื่อนของตน เข้าให้การเพิ่มเติม ซึ่งข้อมูลที่เพื่อนของตนให้กับเจ้าหน้าที่ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
นายชัชวาล กล่าวอีกว่า เมื่อวันที่ 22 ส.ค. ตนได้โทรศัพท์ไปสอบทางผลตรวจสอบ หลักฐานต่างๆ ทางตำรวจแจ้งว่า ได้เร่งดำเนินการส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานเร่งดำเนินการ และพบว่า ในส่วนคลิปเสียงสนทนาของตนกับหญิงปริศนา ไม่พบว่ามีการตัดต่อคลิปแต่อย่างใด นอกจากนี้ ในวันพรุ่งนี้ (24 ส.ค.) เวลา 10.00 น. ตนจะเข้าให้การเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรน้ำพอง โดยได้เตรียมข้อมูลเอาไว้แล้ว ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่า สุภาพสตรีปริศนา เป็นคนขอนแก่น หรือคนกทม.หรือไม่ อย่างไร รอให้ทางตำรวจ เป็นผู้เปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกจะดีกว่า วันนี้แค่อยากยืนยันในส่วนที่ ก่อนหน้านี้หลายคน มาบอกว่าเรามานั่งทำคลิป หรือตัดต่อ วันนี้ก็ได้ยืนยันความบริสุทธิ์ใจแล้วว่า คลิปไม่มีการตัดต่อแต่อย่างใด