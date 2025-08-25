เรียงคนมาเป็นข่าว/ภาพข่าวสังคม

การเมือง

…สัปดาห์นี้ โลกการเมืองหยุดหมุน พักเคลื่อนไหวชั่วคราว รอการวินิจฉัย คดีถอดถอนนายกรัฐมนตรี ผ่านพ้นไปก่อน ผลตัดสินวันศุกร์ที่ 29 นี้ แน่นอนย่อมจะเป็นคำตอบ ชี้ทิศทาง อนาคตการเมืองหลังเดือนสิงหาคม หากออกหน้าบวก ตามกระแสข่าวมาแรงเวลานี้ นั่นคือ แพทองธาร ชินวัตร รอดบ่วงคำร้อง 36 ส.ว. ได้ไปต่อ คัมแบ๊ก กลับมาปฏิบัติหน้าที่ในเก้าอี้ผู้นำฝ่ายบริหาร คลื่นลม คดีความที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสูงมากก็จะสงบลง ไม่แปรปรวนอีกต่อไป แต่ถ้าออกตรงข้ามซ้ำรอย เศรษฐา ทวีสิน เรื่องใหญ่ งานเข้าเพื่อไทยระดับหนึ่งแน่นอน

…ฉากทัศน์ในประการหลังนี้ ว่ากันว่า คีย์แมนพรรค ไม่อยากเผชิญเท่าใดนักกลัวกุมสภาพไม่ได้ สุ่มเสี่ยงเกมพลิก ตำแหน่งนายกฯหลุดมือ ไปอยู่กับแคนดิเดตขั้วข้างเดียวกัน หรือถูกปีกตรงกันข้ามปาดหน้า ระดมเสียงสนับสนุนในสภาได้มากกว่า อันว่าการสรรหานายกฯคนใหม่ ในสถานการณ์ น่าวิตก เรตติ้งไม่ดี-เสียงปริ่มน้ำ อย่างนี้ เปอร์เซ็นต์เพลี่ยงพล้ำมีอยู่ไม่น้อย การเมือง ไม่มีมิตรแท้ ศัตรูถาวร ความไม่แน่นอนคือความแน่นอนเสมอ ไม่ต้องกูรูคนคร่ำหวอดในวงการยังรู้ มีหรือเพื่อไทยอ่อนหัด ไร้เดียงสา

…เหตุนี้ กระมัง การไขก๊อก ทางออก 1 ตามระบบ จึงถูกปฏิเสธซ้ำๆ แม้มีแง่ดี ช่วยปัดเป่าพิษภัยถอดถอนได้ชะงัด และไม่ทำให้โปรไฟล์การทำธุรกิจ เสื่อมธรรมาภิบาลก็ตาม แต่ก็อาจมี ค่าที่ต้องจ่าย สูงมาก ถึงขั้นขาดทุนหนักเอาก็ได้ กรณีต้นสังกัด ไม่อาจรักษาตำแหน่งนายกฯเอาไว้ได้ และไม่แน่เสมอไปอีกเช่นกันว่า ลาออกแล้วทุกอย่างจบ อย่างน้อยผลกระทบในทางการเมือง ทั้งต่อตัวนายกฯ และพรรคเพื่อไทย น่าเชื่อได้ว่า คงไม่จบง่ายดาย เหมือนเคส พิชิต ชื่นบาน เหตุคนละเบอร์-คนละตำแหน่ง แถมคนละบ้าน เทียบกันไม่ติด

…แหม คอการเมืองนี่นะ ช่างตั้งโจทย์ สมมุติจัง ถามอยู่ได้ ถ้าหยั่งรู้ล่วงหน้า เสียงจะออกมาว่า ผิดตามคำร้องของวุฒิฯ 3 โหล อุ๊งอิ๊ง คฤหาสน์จันทร์ส่องหล้าเพื่อไทย จะตัดสินใจอย่างไร ถามมา-ตอบไป ใครจะไปรู้ได้ ทางออกในมือ ที่เลือกได้มันมีอยู่ แต่ถ้าให้ทำนาย คาดการณ์ ถ้ารู้เป๊ะขนาดนั้น ในเวลาไม่กี่วันที่เหลือ เขาคงต้องนำมาคิด ตัดสินใจ เลือกทางที่คิดว่าดีที่สุด เสียหายน้อยที่สุด โมเดลที่มีคนเรียกร้อง คิดแทน ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกัน

…ไม่แค่โลกการเมืองเท่านั้นหยุดหมุน โลกธุรกิจที่ต้องการความต่อเนื่องในนโยบาย อีกพื้นฐานสำคัญ ในการใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ลงทุน ขยายกิจการ (หรือไม่) ก็พลอยต้องพัก ถอนหายใจไปด้วย รอฟังการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 29 สิงหาคมก่อน ในแง่ของผู้ประกอบการนักธุรกิจสายประชาธิปไตยนั้น เรื่องชอบ ไม่ชอบรัฐบาล ถือเป็นเรื่องถกเถียงกันได้ จริงอยู่หาก แพทองธาร ชินวัตร ได้ไปต่อ ต้องบริหารจัดการแก้ปัญหา พิสูจน์ตัวเอง สร้างความเชื่อมั่นอีกมากว่า ฝากผีฝากไข้ได้ แต่การเปลี่ยนรัฐบาล ก็เท่ากับเปลี่ยนนโยบาย ถ้าเลือกได้ ไม่ว่าใคร ต่างก็เลือกการเมืองที่มีความชัดเจนและมีเสถียรภาพ

...ทักษิณ ชินวัตร รอดแล้ว 1 (คดี) ศาลอาญายกฟ้อง พ้นผิด ม.112 ลำดับขั้นตอน จากนี้อัยการสูงสุด จะเป็นผู้พิจารณาขั้นสุดท้าย จะยื่นอุทธรณ์คดีหรือไม่ ภายในกรอบเวลา 30 วัน ซึ่งขยายได้ ขณะที่ ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ-มท.1 รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ระบุ ไม่ใช่สัญญาณทางการเมืองอะไรทั้งสิ้น แต่คือความเป็นจริงที่ศาลพิจารณาตามความเหมาะสม เพราะไม่มีข้อมูลที่เป็นจริงในการพิจารณา

…กล่าวสำหรับ ทักษิณ ชินวัตร แม้โล่ง ได้รับข่าวดีในสัปดาห์ก่อนหน้าลูกสาวถูกชี้ชะตาถอดถอน แต่ยังเหลืออีก 1 คดี “วีไอพี ชั้น 14” ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นัดฟังคำพิพากษา เดือนหน้า 9 กันยาฯ อีก 1 คดีระทึกว่าด้วย การบังคับโทษจำคุกแท้-ทิพย์ นี้ นักวิเคราะห์ ใครต่อใคร ไม่ใกล้ไม่ไกลตึกไทย ฟันธง จะมีคนผิด ถูกร้องฟันในอีกช่องทาง สเต็ปถัดไปหลังการสั่งคดี และมีคนไม่ผิด ฉีดวัคซีนดี หวยลอตเตอรี่จะออกที่ผู้ถูกร้อง หรือใคร ต้นเดือนหน้าก็รู้

