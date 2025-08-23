ธีระชัย ชี้ ทางรอด ศก.ไทย ต้องเคลียร์ปัญหาการเมืองก่อน รับเข้าขั้น วิกฤตศรัทธา ซัด 2 ปีรัฐบาล เหมือนเต้นลีลาศ ไม่ทำจริง
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ฝ่ายเศรษฐกิจ อดีต รมว.คลัง กล่าวว่าการฟื้นเศรษฐกิจติดอยู่ที่ปัญหาการเมือง เพราะรัฐบาลมีวิกฤตศรัทธา ซึ่งเป็นความศรัทธาของประชาชนต่อรัฐบาลเวลานี้อยู่ในระดับที่ต่ำ ไม่ว่ารัฐบาลจะทำอะไรไป คนก็จะมองออกมาในเชิงลบ กังวลเรื่องผลประโยชน์วาระซ่อนเร้นส่วนตัวที่อาจแฝงอยู่ ดังนั้นถ้าวิกฤตศรัทธาต่อรัฐบาลยังค้างอยู่ การเดินหน้าในทางเศรษฐกิจก็จะทำได้ยาก
นายธีระชัย กล่าวต่อว่า นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็ซ้ำเติมปัญหาเพราะเน้นไปในเรื่องของการปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของนายทุนและของผู้ประกอบการ ไม่เน้นการกระจายรายได้ลงไปในระดับชั้นล่าง เช่น การลดค่าครองชีพให้กับประชาชนซึ่งจะต้องดำเนินการโดยรื้อโครงสร้างในธุรกิจพลังงาน แต่ตลอด 2 ปี รัฐบาลไม่ได้ทำอย่างจริงจังเลย มีลักษณะเหมือนกับเป็นการเต้นลีลาศ เมื่อผนวกกับนโยบายที่ไม่ได้กระจายรายได้ลงมาในระดับล่าง ก็ทำให้เศรษฐกิจไทยแย่อยู่แล้ว แต่มาวันนี้ จะเจอพายุสมบูรณ์แบบจากต่างประเทศ คือ ภาษีทรัมป์ที่ทำให้การค้าโลกลดลง เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ จะชะลอตัว ไม่ว่ายุโรป ญี่ปุ่น หรือจีน
นายธีระชัย กล่าวถึงทางออกในการแก้เศรษฐกิจไทยว่า เราไม่สามารถแก้เศรษฐกิจโลกให้ดีขึ้น จึงมีทางเลือกเดียวคือเตรียมคนไทยให้ปรับตัวรับพายุสมบูรณ์แบบที่กำลังจะมา โดยโจทย์ภายในประเทศจะต้องเร่งมือลดค่าครองชีพประจำวันให้กับประชาชน ประสานงานกับแบงค์ชาติ ให้มีการเพิ่มปริมาณเงิน และให้มีการบริหารค่าเงินบาทมิให้แข็งเกินกว่าคู่ค้าและคู่แข่ง เพื่อกระตุ้นเอกชนให้คิดขยายการลงทุน
“แต่ว่าทั้งหมดนี้จะทำได้จริง คงต้องเคลียร์ปัญหาทางการเมืองเสียก่อน ถ้ายังมีรัฐบาลที่เผชิญวิกฤตศรัทธารายวันเช่นนี้ ย่อมไม่อาจคิดแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ” นายธีระชัย กล่าว