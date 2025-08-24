เพื่อไทย เชื่อสัญญาณดี ตัดสินคดีอิ๊งค์ อัดไร้สาระ กระพือชื่อบิ๊กตู่-เสี่ยหนู นั่งนายกฯ

‘เพื่อไทย’ เชื่อสัญญาณดีตัดสินคดี ‘นายกฯอิ๊งค์’ อัด ไร้สาระกระพือชื่อ ‘บิ๊กตู่-เสี่ยหนู’ ไว้ใจ พรรคร่วมฯ ไม่โหวตตลบหลัง
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์ถึงศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยถอดถอน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ ว่า พรรค พท.ยังเชื่อมั่นว่าเป็นไปตามนั้น ส.ส.ของพรรคทุกคนมั่นใจนายกรัฐมนตรีไม่ได้ทำผิดในคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฯฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ไม่มีเจตนาร้ายต่อประเทศ ไม่ได้อยากให้ไทยรบกับกัมพูชา สส.ยืนยันว่า นายกรัฐมนตรีจะไม่ลาออกจากตำแหน่งก่อนถึงวันตัดสินคดี ไม่ได้ทำผิดจะลาออกทำไม ส.ส.พร้อมให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี และเชื่อว่า ยังมีศักยภาพเพียงพอที่จะทำงานต่อได้ แต่มีคนปล่อยข่าวมาตลอด เป็นจินตนาการของฝ่ายตรงข้าม
เมื่อถามว่า พรรค พท.เตรียมรับมืออย่างไร หากผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญออกมาทางลบ นายกรัฐมนตรีต้องหลุดจากตำแหน่ง นายวิสุทธิ์กล่าวว่า กรณีนั้นค่อยมาว่ากันอีกทีเมื่อถึงเวลา เรายังเชื่อมั่นนายกรัฐมนตรีไม่มีความผิด
เมื่อถามว่า หากผลคำวินิจฉัยเป็นทางลบ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่จะถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ต้องเป็นชื่อ นายชัยเกษม นิติสิริ จากพรรค พท. คนเดียวใช่หรือไม่ นายวิสุทธิ์กล่าวว่า แน่นอนต้องเป็นชื่อนายชัยเกษมไม่มีเปลี่ยนเป็นคนอื่น ส่วนกระแสข่าวที่มีชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี หรือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) มาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วยนั้น จะเอาชื่อคนอื่นมาทำไม เป็นเรื่องไร้สาระ ใครไม่ชอบนายกรัฐมนตรี ก็มักออกมาพูดแบบนี้ ไม่เคยคิดบวก
เมื่อถามว่า ยังไว้ใจพรรคร่วมรัฐบาลได้ใช้หรือไม่ว่าจะไม่ตลบหลังไปสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนอื่นที่ไม่ใช่พรรค พท. นายวิสุทธิ์กล่าวว่า ไว้ใจได้ มั่นใจไม่มีการตลบหลังพรรค พท. ที่ผ่านมาพรรคร่วมรัฐบาลก็โหวตลงมติทุกเรื่องไปในทิศทางเดียวกันตลอด เช่น การลงมติร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 เสียงโหวตรัฐบาลก็ไปทางเดียวกัน ไม่มีปัญหา แม้รัฐบาลจะมีเสียงปริ่มน้ำก็ไว้ใจกันได้ คอยประคองกันไป