การเมือง

อนุสรณ์ ขอทุกฝ่ายอย่ากดดันศาล ปม ตัดสินคดีคลิปเสียงนายกฯ 29 ส.ค.นี้ ลั่น น้อมรับผลที่ออกมา

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินคดีคลิปเสียงของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯ และรมว.วัฒนธรรมวันที่ 29 ส.ค.หลายฝ่ายมองว่าหาก น.ส.แพทองธารรอด แล้วจะเจอม็อบต้านหรือไม่ว่า หากวิเคราะห์แบบนี้เป็นการไปกดดันการทำหน้าที่ของตุลาการศาลฯ ไม่ควรวิจารณ์ ตนมองว่าทุกคนควรทำหน้าที่อย่างเต็มที่ เช่น ศาลพิจารณาคดีอย่างตรงไปตรงมา ทำหน้าที่อย่างเต็มที่เรื่องเนื้อหา การวินิจฉัย ด้านผู้ถูกร้องอย่าง น.ส.แพทองธาร ใช้สิทธิของตัวเองส่งเอกสารแถลงปิดคดี ส่วนผลออกมาเป็นอย่างไรสังคมต้องยอมรับและเดินหน้าต่อ ไม่ควรวิจารณ์

“ปกติม็อบออกมาอยู่แล้ว เพราะคนจะประท้วงจ้องหาเหตุประท้วงอยู่แล้ว เป็นสิทธิที่พึงทำได้ก็ทำ แต่ต้องชุมนุมในกรอบ ไม่ลิดรอนสิทธิผู้อื่น ดังนั้นสังคมควรจะเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายทำหน้าที่เต็มที่ ส่วนผลออกมาอย่างไรน้อมรับ แต่ไม่ควรวิเคราะห์กดดัน” นายอนุสรณ์ กล่าว

เมื่อถามว่ามีแนวทางรับมือหรือไม่ นายอนุสรณ์ กล่าวว่า การชุมนุมมีมาตลอด ตนในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ก็เคารพความเคลื่อนไหวตามสิทธิรัฐธรรมนูญ ไม่ได้เตรียมการรับมืออะไร