ภาค 2 เผย พบทหารเขมรเคลื่อนไหวต่อเนื่อง ยันไม่ประมาทตรึงพื้นที่มั่น เร่งสอบสาเหตุพลทหารเสียชีวิต

ภาค 2 เผยพบทหารเขมรเคลื่อนไหวต่อเนื่อง ยันฝ่ายไทยไม่ประมาทตรึงพื้นที่มั่น เร่งสอบสาเหตุพลทหารเสียชีวิต
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 24 สิงหาคม ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 แถลงสถานการณ์การตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า สถานการณ์โดยรวม ตรวจพบความเคลื่อนไหวทหารฝ่ายกัมพูชาในบางพื้นที่ ปัจจุบันกองกำลังทั้ง 2 ฝ่าย ยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเอง ฝ่ายไทยจัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์
แจงกรณีกำลังพลเสียชีวิต
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2568 เวลา 18.15 น. หน่วยได้รับรายงานว่า พบกำลังพลเสียชีวิตภายในห้องสุขา บริเวณหน้าปราสาทตาเมือนธม อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ทราบชื่อภายหลังคือ พลทหาร พิทยุตท์ โสดา สังกัด กองพันทหารราบที่ 21 หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 เบื้องต้นผู้เสียชีวิตอยู่ในลักษณะนอนตะแคงอยู่ภายในห้องสุขา เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบและรอผลการชันสูตรพลิกศพจากสถาบันนิติเวชอย่างเป็นทางการ เพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิต ทางหน่วยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต และจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือในด้านสิทธิและสวัสดิการตามระเบียบต่อไป
การดูแลผู้อพยพ
สนับสนุนส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน อำนวยความสะดวกประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัย ไปยังพื้นที่รวบรวมพลเรือน 8 ศูนย์ ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี เพิ่มขึ้น 73 คน ปัจจุบันมียอด 437 คน เนื่องจากมีความคลายวิตกกังวล ทั้งนี้ทางฝ่ายปกครองได้จัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เข้าดูแลพื้นที่บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง
จิตอาสาพระราชทาน
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 2 พลตรี วีระยุทธ รักศิลป์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 (1)/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จาก พลเอก ชนาธิป บุนนาค อดีต หัวหน้าสำนักงานรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมคณะ เพื่อส่งต่อให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 22 โดย กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 22 จัดชุดช่าง, กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน และหน่วยงานในพื้นที่ เข้าให้การช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ โดยมีนายอำเภอน้ำยืนเข้าสำรวจเพิ่มเติมบ้านที่ได้รับผลกระทบ
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 24 พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 24 จิตอาสา 904, กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาช่วยขนย้ายสิ่งของ-เครื่องใช้อุปโภคบริโภค รวมไปถึงสิ่งของจำเป็นจากธารน้ำใจชาวจังหวัดอุดรธานี เพื่อนำไปส่งต่อให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และสนับสนุน ส่งกำลังใจแก่พี่น้องทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
แจ้งเตือนประชาชน
เนื่องจากปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อน หรือไม่ถูกต้อง จึงขอให้พี่น้องประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยความมีวิจารณญาณ โดยขอให้ติดตามข่าวสารจากช่องทางอย่างเป็นทางการของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงต่อสถานการณ์ รวมถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ ซึ่งสามารถตรวจสอบ และยืนยันข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรับรู้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงกับความเป็นจริง