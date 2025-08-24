จิรายุ ยัน เป็นคลิปบิดเบือน ตุลาการศาลบอกอิ๊งค์ ‘นั่งลงลูก’ อัด ‘ชวน’ อาจยังไม่ได้ฟังคลิปจริง

‘จิรายุ’ ย้ำ คลิป ‘นั่งลงลูก’ ที่ ‘ชวน’ ได้ยิน เป็นคลิปตกแต่งเสียง ในห้องพิจารณาศาลรธน. บอก ฟังกี่รอบก็ชัดว่า ‘นั่งลงครับ’ เตือน ปชช. อย่าโพสต์ ไม่ชัวร์อย่าแชร์
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี อดีตประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการฯ กล่าวถึง กรณีมีการบิดเบือนคำพูดในวันสืบพยานของนายกรัฐมนตรี โดยหลังจากนายกรัฐมนตรีกล่าวคำสาบานตนแล้ว ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งได้กล่าวคำว่า “นั่งลงครับ” แต่กลับมีกระบวนการนำไปบิดเบือนและตกแต่งเสียง โดยกล่าวหาว่า ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพูดว่า “นั่งลงลูก” ซึ่งเป็นการบิดเบือน
ขณะเดียวกัน ยังพบว่า นายชวน หลีกภัย อดีตประธานรัฐสภา ได้สัมภาษณ์ให้ความเห็นในกรณีดังกล่าวหลายประเด็น ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า นายชวนอาจจะยังไม่ได้ฟังคลิปเต็มจริงๆ ในวันดังกล่าว หรือไม่ก็อาจจะได้ฟังจากคลิปที่ถูกบิดเบือน และตกแต่ง ซึ่งความเป็นจริงการบันทึกเสียงทั้งหมดหรือการกล่าวบนบัลลังก์ คนที่นั่งอยู่ในห้องพิจารณาก็ได้ยินตรงกันว่า “นั่งลงครับ” ทั้งสิ้น
“ทั้งนี้ ตนในฐานะเคยดำรงตำแหน่งประธานคณะ กมธ.กิจการศาลองค์กรอิสระฯ ติดตามการทำงานกระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอด ไม่มีเหตุผลใดๆ ในกระบวนการยุติธรรมที่จะใช้คำพูดในลักษณะเช่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นศาลไหนก็ตาม” นายจิรายุกล่าว