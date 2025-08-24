โฆษกทบ. หวั่น ข้อตกลงทวิภาคีไทย-กัมพูชา อาจไม่ไปสู่การปฏิบัติ ชี้ 10 ปี เขมร ละเมิดMOUกว่า 100 ครั้ง รวมเรื่องหยุดยิง เหตุยังใช้ทุ่นระเบิดอยู่
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยถึงกรณีสำนักข่าว Fresh News ของกัมพูชา รายงานว่า พล.ท.หญิง มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ได้แถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์ภายหลังข้อตกลงหยุดยิง โดยระบุว่า “ฝ่ายกัมพูชายังคงยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัด และมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องจากการประชุม GBC ซึ่งสะท้อนถึงเจตจำนงร่วมกันในการรักษาสันติภาพ ตัวอย่างที่ชัดเจน ได้แก่ การประชุม RBC ระหว่างภูมิภาคทหารที่ 3 ของกัมพูชากับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดของไทย เมื่อวันที่ 16 ส.ค.68 และการประชุมระหว่างภูมิภาคทหารที่ 5 ของกัมพูชากับกองทัพภาคที่ 1 ของไทย เมื่อวันที่ 22 ส.ค.68 ซึ่งสะท้อนถึงการที่ทั้งสองฝ่ายให้ความเคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง พร้อมเรียกร้องให้ฝ่ายไทยเร่งรัดการส่งตัวทหารกัมพูชาทั้ง 18 นาย กลับประเทศ โดยกล่าวหาว่าทหารไทยได้จับกุมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย”
พล.ต.วินธัย กล่าวว่า ฝ่ายไทยมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงพันธมิตรและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันว่าฝ่ายไทยได้ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัด และยึดหลักการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี ภายใต้กรอบของกฎหมายระหว่างประเทศ กฎบัตรสหประชาชาติ และกฎบัตรอาเซียน ซึ่งไทยได้ยึดถือและปฏิบัติมาโดยตลอดจนเป็นที่ประจักษ์ ก่อนเกิดเหตุความตึงเครียดที่ผ่านมา
พล.ต.วินธัยกล่าวว่า แม้ว่าหลายฝ่ายยังคงมีความกังวลว่า การประชุมทวิภาคีในระดับต่างๆ อาจเป็นเพียงการตกลงกันในเอกสารเพื่อภาพลักษณ์ต่อสายตาต่างประเทศเท่านั้น โดยสิ่งที่ตกลงกันไว้อาจไม่เป็นผลในเชิงรูปธรรมอย่างแท้จริง เช่นเดียวกับในอดีตกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ที่กัมพูชาละเมิดบันทึกความเข้าใจ (MOU) นับร้อยครั้ง กระทั่งล่าสุด กัมพูชายังคงไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงได้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะในประเด็นทุ่นระเบิดและการบิดเบือนข่าวสารเพื่อคุกคามและทำร้ายฝ่ายไทย จึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ถึงความกังวลต่อกรณีดังกล่าว ซึ่งหลังจากนี้ไปคงต้องติดตามดูว่า สิ่งที่ได้ตกลงกันไว้แล้วในหลักการเบื้องต้นนั้น จะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงหรือไม่ต่อไป
พล.ต.วินธัยกล่าวว่า สำหรับกรณีเชลยศึก ยืนยันว่าการปฏิบัติของฝ่ายไทยเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย และสอดคล้องกับหลักมนุษยธรรมสากล อีกทั้งก่อนหน้านี้ คณะกรรมการกาชาดสากล (ICRC) ได้เข้าเยี่ยมเชลยศึกทหารกัมพูชา 18 นาย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงไม่มีความน่ากังวลใด ๆ