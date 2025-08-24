เท้ง จี้รบ. แก้ปัญหาส่วยแรงงานต่างด้าว ซ้ำเติม หลังแรงงานเขมรแห่กลับบ้าน
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ที่จังหวัดตรัง นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน(ปชน.) กล่าวถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานจากผลกระทบชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า จากที่ตนได้ลงพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ผู้ประกอบการหลายภาคส่วน โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกได้สะท้อนปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานกัมพูชาว่าส่งผลกระทบค่อนข้างเยอะ อย่างไรก็ตามเรายังมีแหล่งที่มาของแรงงานได้จากอีกหลายประเทศ อาทิ ลาว ส่วนที่รัฐบาลตั้งเป้าไปยังแรงงานศรีลังกาเพื่อมาทดแทนนั้น ไม่อยากให้เจาะจงไปที่ประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะยังมีหลายความเห็นว่าแรงงานจากศรีลังกาจะตอบโจทย์หรือไม่ อยากให้มองเป็นภาพรวมทั้งระบบมากกว่าในเรื่องการหาแรงงานทดแทนไม่ว่าจากประเทศใดก็ตาม สิ่งสำคัญของผู้ประกอบการคือการลดกฎระเบียบและค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมด้านแรงงานให้มากที่สุดมากกว่า
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า อีกเสียงที่สะท้อนมาจากผู้ประกอบการทั้งรับเหมาก่อสร้าง หรือแรงงานทำสวนคือ หากผู้ประกอบการอยากได้ใบจ้างแรงงานต่างชาติที่ถูกกฎหมายอาจจะต้องจ่ายเงินบางอย่างที่ไม่ควรต้องจ่าย ดังนั้นโจทย์สำคัญของรัฐบาลตอนนี้นอกจากการลดกฎระเบียบหรือค่าธรรมเนียมแรงงานแล้ว ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา อย่าปล่อยให้กฎระเบียบหลายเป็นช่องทางในการเรียกส่วยสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ เพราะจะกลายเป็นไปขูดรีดผู้ประกอบการซ้ำเข้าไปอีกนอกเหนือจากสถานการณ์การขาดแคลนแรงงานที่ประสบอยู่