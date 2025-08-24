ณัฐพงษ์ ติดตามคืบหน้าก่อสร้างอาคารผู้โดยสารสนามบินตรัง-หอศิลป์ ลั่นปชน.ลุยล้างบางทุจริตหัวคิวรับเหมางานรัฐ
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ที่จังหวัดตรัง นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) กล่าวถึงการลงพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อติดตามเร่งรัดโครงการก่อสร้างภาครัฐที่ถูกทิ้งงานทิ้งร้าง ประกอบด้วย หอศิลป์พระยารัษฎาของเทศบาลนครตรัง วงเงิน 289 ล้านบาท และความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานนานาชาติตรัง หลังใหม่ วงเงินรวม 1,200 ล้านบาท ว่า ได้พูดคุยกับผู้ประกอบการต่างๆ รวมทั้งติดตามงานก่อสร้างต่างๆของภาครัฐซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่ยังค้างคาในพื้นที่จังหวัดตรัง โดยเฉพาะหอศิลป์พระยารัษฎาของเทศบาลนครตรัง วงเงิน 289 ล้านบาท ซึ่งก่อสร้างมาหลายปีแล้วยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งจะจัดทำเป็นหอแสดงสินค้า รวมทั้งมี TK PARK อยู่ในนั้นด้วย จึงเป็นการติดตามต่อเนื่องภายหลังที่คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ได้เคยลงมาติดตามก่อนหน้านี้ โดยน่ายินดีที่ทางเทศบาลนครตรังได้ยืนยันว่าภายในปี 2570 นี้ จะสามารถเปิดใช้ได้อย่างเป็นทางการ และจะไม่ถูกทิ้งร้างอีกต่อไป
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานนานาชาติตรัง หลังใหม่ วงเงิน 1,200 ล้านบาท ซึ่งถูกผู้รับจ้างรายเก่าทิ้งงานในงวดสุดท้ายมูลค่า 34 ล้านบาท ทำให้การก่อสร้างล่าช้า ไม่สามารถเกิดใช้งานได้ตามกำหนด จากการลงพื้นที่ติดตามร่วมกับผอ.ท่าอากาศยานตรัง ซึ่งผอ.ท่าอากาศยานตรังได้ยืนยันว่า จะสามารถเปิดใช้อาคารใหม่นี้ในส่วนของสายการบินภายในประเทศได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้ หรืออย่างช้าที่สุดไม่เกินต้นเดือนกันยายนนี้ และในส่วนสายการบินระหว่างประเทศไม่นานก็จะแล้วเสร็จตามมา ดังนั้นหากอาคารเสร็จก็จะมีส่วนสำคัญในเรื่องโครงสร้างพื้นที่ที่มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดตรังให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต
“ปัญหาในเรื่องของการทิ้งงานโครงการก่อสร้างภาครัฐ ก็ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับฝ่ายผู้รับเหมาต่างๆ โดยเสียงสะท้อนที่ได้รับคือ ถ้าโครงการภาครัฐมีความโปร่งใสตรงไปตรงมาก็ไม่มีใครอยากจ่ายเงินใต้โต๊ะแลกกับการได้งานหรือการเร่งรัดกระบวนการ เราต้องยอมรับความจริงของปัญหานี้ ไม่เฉพาะจังหวัดตรังเท่านั้น แต่เป็นปัญหาโครงสร้างระดับประเทศสำหรับงานก่อสร้างภาครัฐต่างๆ ในทุกวงผู้ประกอบการที่ผมเคยไปคุยมาพูดตรงกันว่า กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วที่ถ้าไม่มีค่าหล่อลื่น ค่านายหน้า งานก็ไม่เดิน และหากไม่มีการจ่ายสินบน การได้รับงานของรัฐก็เป็นไปได้ยาก ดังนั้นพรรคประชาชนไม่มองเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องปกติ และจะเข้าไปผลักดันให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น และขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่นให้หมดไปให้ได้ ผลประโยชน์สุดท้ายจะเกิดกับประชาชนทุกคน และงบประมาณโครงการก่อสร้างภาครัฐก็จะถูกลง เพราะไม่ต้องไปจ่ายส่วนต่าง 15-20% เป็นอย่างน้อยอย่างที่ได้ยินกันมาทุกที่”นายณัฐพงษ์ กล่าว
ด้านนางสาวสุรีรัตน์ ทิพย์โยธา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานตรัง กล่าวว่า สำหรับสถิติผู้ใช้บริการอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานตรังหลังเดิมในปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ 1,600 คนต่อวัน และหากอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่เสร็จสิ้น คาดว่าจะรองรับการใช้บริการได้ 1,500-1,700 คนต่อวัน เนื่องจากจำนวนเที่ยวบินยังคงเท่าเดิม คือ 3 สายการบิน รวม 10 เที่ยวบินต่อวัน ส่วนความคืบหน้าโครงการขยายความยางทางวิ่งหรือรันเวย์ จากเดิมทีความยาวของทางวิ่งท่าอากาศยานตรัง 2,300 เมตร โดยขยายออกไปให้มีความยาว 2,990 เมตร เพื่อรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง