ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดฯ ประณามเขมรบิดเบือนข้อมูลประชาคมโลก พบล่าสุดลอบวางPMN-2 เนิน 350 เพิ่ม พร้อมกระสุนเครื่องยิงลูกระเบิดและลอบวางขวากจำนวนมาก
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.อ.ศิวะ หว่างอากาศ โฆษกศูนย์ปฎิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีทหารไทยตรวจพบทหารกัมพูชา จำนวน 2-3 นาย ปฎิบัติการดักซุ่มตรวจการณ์ฝ่ายไทยบริเวณเนิน 350 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ล้ำเข้ามาในเขตไทย เมื่อวันที่ 22 ส.ค.2568 ว่า ภายหลังการผลักดันทหารกัมพูชาออกจากพื้นที่และตรวจสอบพบทุ่นระเบิด PMN – 2 จำนวน 1 ทุ่น นั้นตามที่ปรากฎตามข่าวสารไปแล้วนั้น
ล่าสุดจากการเข้าตรวจสอบพื้นที่โดยชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดอีกครั้ง พบทุ่นระเบิด PMN – 2 เพิ่มอีก 2 ทุ่น (รวมทั้งหมด 3 ทุ่น) พร้อมกระสุน เครื่องยิงลูกระเบิด 2 ลูก และพบการวางขวากจำนวนมาก
ศูนย์ปฎิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ขอประณามการกระทำดังกล่าวของฝ่ายกัมพูชาว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงจากผลการประชุม GBC ที่ผ่านมาอย่างชัดเจนในหลายประเด็น
อีกทั้งเป็นการยั่วยุ และเป็นการรุกล้ำดินแดน แสดงให้เห็นว่ากัมพูชาได้บิดเบือนและนำเสนอข้อมูลต่างๆต่อประชาคมโลกที่ผ่านมา ล้วนเป็นความเท็จและยังบ่งบอกถึงความไม่จริงใจในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างทั้ง 2 ประเทศ ที่จะนำไปสู่การสร้างสันติภาพอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน