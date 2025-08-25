เลขานายกฯ พร้อมส่งคำแถลงปิดคดีคลิปเสียงวันนี้ อยู่ระหว่างพิจารณา ‘อิ๊งค์’ ไปฟังคำวินิจฉัยหรือไม่

‘หมอมิ้ง’ ยันพร้อมส่งคำแถลงปิดคดีคลิปเสียงวันนี้ ชี้อยู่ระหว่างพิจารณา ‘อิ๊งค์’ ไปฟังด้วยตัวเองหรือไม่
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 สิงหาคม นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความคืบหน้าการยื่นคำแถลงปิดคดีคลิปเสียงสนทนาระหว่าง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และสมเด็จฯฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยื่นภายในวันเดียวกันนี้ว่า กำลังดำเนินการ ซึ่งจะต้องยื่นคำแถลงปิดคดีภายในวันนี้ตามกำหนด
เมื่อถามว่า น.ส.แพทองธารจะเดินทางไปฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองในวันที่ 29 สิงหาคมนี้หรือไม่ นพ.พรหมินทร์กล่าวว่า อยู่ระหว่างการพิจารณา
