มท.2 เปิดมือถือยัน ระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติไทยมีประสิทธิภาพ ตปท.ยกย่อง ทุกหน่วยงานร่วมกันทำงาน

‘มท.2’ โวระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติไทย มีมาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ ต่างชาติยกย่อง มีการบูรณาการทำงานร่วมกันทุกหน่วยงาน
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 สิงหาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา มี พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานการประชุม พิจารณากระทู้ถามสดของนายสุทนต์ กล้าการขาย ส.ว. ที่สอบถามนายกรัฐมนตรี ถึงความคืบหน้าระบบ Cell Broadcast หรือระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินแบบส่งข้อความอัตโนมัติของประเทศไทยที่ยังล่าช้า ไม่ทั่วถึงในการแจ้งเตือนภัยพิบัติ โดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลในการมอบหมายหน่วยงานต่างๆ ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม อยากทราบว่าจะนำระบบ Cell Broadcast มาใช้ทันทีทั่วประเทศโดยเร็วที่สุดเมื่อใด และจะบูรณาการระหว่าง กสทช. ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เพื่อให้การแจ้งเตือนมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดย น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รมช.มหาดไทย ชี้แจงแทนนายกรัฐมนตรีว่า ระบบแจ้งเตือนภัยของไทยมีประสิทธิภาพมาก แต่บางคนไม่เคยได้รับระบบแจ้งเตือนภัยทางโทรศัพท์มือถือ อาจเป็นเพราะยังไม่ได้อัพเดตโทรศัพท์ให้สามารถรับระบบแจ้งเตือนภัยได้ ปัจจุบันรัฐบาลมีระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติทุกรูปแบบ มีการประสานทุกหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูล ให้ส่งข้อมูลแจ้งเตือนไปยังประชาชนอย่างถูกต้อง ชัดเจน ตรงตามสถานการณ์จริงมากที่สุด
“ยืนยันระบบแจ้งเตือนภัยไทยมีมาตรฐานเทียบเท่ากับนานาชาติ ได้รับการยกย่องจากต่างประเทศ เรื่องการบูรณาการทำงานนั้น มีการร่วมมือกันทำงานทุกหน่วยงาน ทั้ง กสทช. กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรธรณี กรมควบคุมมลพิษ และรัฐบาลติดตามสถานการณ์เตือนภัยอย่างต่อเนื่อง และกำลังพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยจากภัยกองกำลังนอกประเทศเป็นลำดับต่อไป” น.ส.ธีรรัตน์กล่าว