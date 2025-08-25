ภูมิธรรม ถก สมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ ปมชายแดนไทย-กัมพูชา เผย กต.จ่อพาลงพื้นที่อุบลฯพรุ่งนี้

ภูมิธรรม ถก สมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ ปมชายแดนไทย-กัมพูชา บอก มะกันเป็นห่วง แต่เข้าใจแก้ปัญหานี้ไม่ง่าย เผย กต.จ่อพาลงพื้นที่อุบลฯพรุ่งนี้ หวังให้เห็นความจริง ปัดตอบปมเลิกเอ็มโอยู 43-44 ขอโฟกัสทุ่นระเบิด รั้วลวดหนามก่อน
เมื่อเวลา 11.15 น. วันที่ 25 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกฯ ให้สัมภาษณ์ภายหลังคณะสมาชิกรัฐสภา สหรัฐอเมริกา เข้าพบที่ตึกสันติไมตรี ว่า ตนได้พบสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ ทั้งหมด 4 คน โดย 2 คนสังกัดพรรคริพับลิกัน และอีก 2 คนมาจากพรรคเดโมแครต ทั้งหมดเดินทางมาเยี่ยมเยียนและติดตามสถานการณ์ทั้งหมด โดยพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ และอีกหลายเรื่อง รวมถึงปัญหากับกัมพูชา ตลอดจนเรื่องเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่องการลงทุน
นายภูมิธรรมกล่าวว่า นอกจากนี้ตนยังได้นัดหมายให้คณะได้พบกับนายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกฯและรมว.คลัง ในการพูดคุยเรื่องเศรษฐกิจและความมั่นคง โดยในวันที่ 26 ส.ค. จะให้คณะดังกล่าวเดินทางไปที่ จ.อุบลราชธานี เพื่อไปดูพื้นที่ความขัดแย้งของทั้งสองประเทศ โดยมีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เป็นผู้นำไป เพื่อจุดยืนให้เขาทราบชัดเจน สำคัญคือ เราต้องสู้ด้วยความจริง ไม่ใช่สงครามข่าวสาร เพราะความจริงเท่านั้นที่จะแก้ไขปัญหาได้ นอกจากนั้น คณะสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ มีกำหนดการจะเดินทางไปประเทศกัมพูชาต่อ
ผู้สื่อข่าวถามว่า คณะที่มาพบมีความคิดเห็นอย่างไรต่อสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา นายภูมิธรรม กล่าวว่า เขาก็รู้สึกเป็นห่วง ซึ่งขอบคุณเพราะเขาเข้ามาในบทบาทผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว และนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯก็ยื่นมือมาตั้งแต่แรก ถือว่ามีส่วนสำคัญ และเราก็ยอมรับบทบาทผู้สังเกตการณ์ ทั้งสหรัฐฯและจีน รวมถึงทูตทหารในประเทศไทยและอาเซียนเป็นทิศทางที่ดี ยืนยันว่าทุกอย่างกำลังเดินหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้น แม้จะมีความไม่เข้าใจ กระทบกระทั่งกันบ้าง แต่ทั้งหมดจะจบและไปเริ่มต้นกันในวันที่ 10 ก.ย.นี้ ที่จะต้องมีการไปพูดคุยกันต่อ
นอกจากนี้ ได้พูดคุยกับตัวแทนสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ โดยเขาเข้าใจดีว่าการแก้ไขปัญหาชายแดนในโลกนี้ไม่ได้จบโดยง่าย แต่เราอยากเห็นการตกลงกันด้วยสันติภาพ คำนึงถึงชีวิตประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สำคัญคือ ต้องใช้ความจริง ไม่ใช้สงครามข่าวสารปลุกระดมคนทั้งสองประเทศที่เกลียดชังกัน เมื่อถามว่า ได้บอกคณะที่มาหรือไม่ว่า ทางกัมพูชาเป็นผู้ฝังระเบิดในประเทศไทย นายภูมิธรรม กล่าวว่า ได้พูดไปทั้งหมด
เมื่อถามถึงกรณีขณะนี้มีการพูดถึงการยกเลิกเอ็มโอยู 2543-2544 นายภูมิธรรม กล่าวว่า ในปัจจุบันเรื่องที่กัมพูชาลอบวางทุ่นระเบิดในประเทศไทยและเรื่องรั้วลวดหนามเป็นประโยชน์กับประเทศ อยากให้โฟกัส 2 เรื่องนี้ก่อน ไม่อยากให้แตกไปหลายประเด็น