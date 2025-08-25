สงคราม ชี้ฝ่ายค้านดันเลิก MOU 43–44 เข้าทางกัมพูชา ทำไทยเสียเปรียบ

สงคราม เตือนฝ่ายค้านปั่นกระแสยกเลิก MOU43-44 เข้าทางกัมพูชา แซะรับลูกกันจนน่าประหลาดใจ ยกเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ถูกคนกลุ่มเดิมขวางทำประเทศเสียโอกาส
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ที่ปรึกษานายกฯ กล่าวกรณีที่พรรคฝ่ายค้านแสดงความจำนงต้องการให้มีการยกเลิก MOU43 และ MOU44 ว่า น่าแปลกใจที่ในระยะหลังๆ พรรคฝ่ายค้านมีท่าทีที่ตรงกันกับแกนนำรัฐบาลกัมพูชาในหลายๆ เรื่อง แม้ที่ผ่านมากลุ่มนักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พยายามเตือนแล้วว่าการยกเลิก MOU43 และ MOU44 อาจทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบในหลายมิติ และจะสร้างปัญหาในอนาคต แต่พรรคฝ่ายค้านทั้งพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาชน ต่างออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องในการให้ยกเลิก MOU ทั้งสองฉบับ จนน่าประหลาดใจที่กลุ่มการเมืองของไทยไปรับลูกในทิศทางที่ฝ่ายกัมพูชาที่ต้องการ เพื่อประโยชน์ในการปักปันเขตแดนของกัมพูชา
นายสงคราม กล่าวว่า ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทุกฝ่ายรับทราบกันดี ว่าหลายประเทศทั่วโลกต่างก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกับที่ไทยและกัมพูชา เพราะทุกฝ่ายถือแผนที่กันคนละฉบับ แต่ก็ยังพบว่าแผนที่ของแต่ละฝ่ายนั้นมีความเหลื่อมทับซ้อนกันอยู่ สิ่งที่หลายประเทศทั่วโลกทำกัน คือการเจรจาในลักษณะทวิภาคีเพื่อเป็นกลไกในการปักปันเขตแดนร่วมกัน การยกเลิก MOU43-44 โดยไม่ประเมินผลกระทบเชิงระบบที่รอบด้าน อาจทำให้ประเทศไทยสูญเสียกลไกบังคับให้คู่กรณีต้องนั่งโต๊ะคุยกันในการแก้ปัญหาเขตแดน และนอกจากกับกัมพูชาแล้วที่ผ่านมาไทยเองก็ได้ดำเนินการในลักษณะเดียวกันนี้กับเมียนมา ลาว มาเลเซียมาโดยตลอด และมีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมอย่างมาก
นายสงคราม กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันจะเห็นได้ว่ากลุ่มต่างๆ ที่เคลื่อนไหวสอดคล้องกับกัมพูชาข้างต้นนั้น ก็เป็นกลุ่มเดียวกับที่เคลื่อนไหวขัดขวางโครงการเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ด้วยการพยายามสร้างความเข้าใจที่ผิดให้กับประชาชน ว่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คือกาสิโน ทั้ง ๆ ที่ภายในโครงการมีการก่อสร้างอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งโรงแรม สวนน้ำ ศูนย์แสดงสินค้า รวมทั้งศูนย์การประชุมที่จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก แต่คนกลุ่มนี้ซึ่งมีทั้งที่เป็นกลุ่มการเมืองและพรรคการเมือง ใช้เรื่องนี้มาเป็นเงื่อนไขในการสร้างความวุ่นวาย มีการประกาศนัดชุมนุมเพื่อต่อต้านโครงการ แต่แท้ที่จริงต้องการโค่นล้มรัฐบาล ขณะที่บางพรรคการเมืองก็รับบทสร้างเงื่อนไขในสภาฯ เพื่อให้โครงการนี้ไม่สามารถเดินต่อได้ ซึ่งน่าเสียดายโอกาสของประเทศที่หายไป เพราะขณะนี้ประเทศเพื่อนบ้านของไทย อาทิ สิงคโปร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ก็ได้ดำเนินโครงการเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ เพื่อดึงนักท่องเที่ยวและหารายได้เข้าประเทศแล้ว เพราะทุกประเทศมองเป็นโอกาสใหม่ที่จะต้องเร่งคว้าเอาไว้