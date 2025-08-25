วิสุทธิ์ ป้อง ‘ไชยา’ ปัดปิดสภาหนีญัตติ MOU อัดวิปฝ่ายค้านไม่ตอบให้ชัดเอง เชื่อคดีนายกฯไร้ปัญหา

‘วิสุทธิ์’ ย้ำปกปิดประชุมก่อนเสนอญัตติ MOU43-44 ‘พท.’ ไม่ได้สกัดกั้น แต่ ‘วิปค้าน’ ไม่ยอมมาตอบให้ชัดเจนเอง ชี้พรุ่งนี้มาบอกได้เลย ถ้าอยากจะเสนอก็ยินดี ลั่นไม่ได้ปิดหนี ถามจะกลัวอะไร พูดดีก็เป็นศรีแก่พรรคท่าน ถ้าพูดในทางร้ายไม่เข้าใจเหตุผล ก็จะเสียหาย เชื่อหาก ‘คดีอิ๊งค์’ ไม่เป็นคุณ ก็ยังมีเวลา ไม่ต้องรีบเลือก ‘นายกฯใหม่’ ขนาดนั้น
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 25 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล กล่าวถึงการประชุมในวันที่ 21 ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งนายไชยา พรหมา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่เป็นประธาน ได้มีการปิดการประชุมไปก่อนที่ฝ่ายค้านเตรียมเสนอญัตติด่วน เพื่อขอให้สภาพิจารณาบันทึกความเข้าใจ MOU43-44 ที่นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอว่า จริงๆ แล้ว เราต้องบอกว่าการเสนอทำได้ แต่เวลาที่มาเจรจานั้นต้องตกลงกันทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งวิปรัฐบาลและวิปค้าน
นายวิสุทธิ์กล่าวว่า วันนั้นตนก็เดินไปถามเอง ไม่ใช่วิปฝ่ายค้านเดินมาหาตน ว่าหากเร่งด่วนอย่างนี้ก็ต้องมีการประชุมลับ ขณะเจรจามีการพิจารณาเรื่องรายงานกองทุนสื่อสร้างสรรค์ ซึ่งเราไม่ทราบว่ามีผู้อภิปรายกี่คน และเมื่อเวลาผ่านไปพอสมควรแล้วเขาก็ยังไม่มีการเข้ามาตกลง ประธานจึงเห็นว่าไม่มีเรื่องใหม่เข้ามา และไม่มีวาระต่อ จึงได้ปิดการประชุม
อย่างไรก็ตาม ยังคงสามารถเจรจากันได้ หากฝ่ายค้านอยากนำเรื่องญัตตินี้มาเจรจากัน ก็มาตกลงกันก่อน เพราะไม่ใช่ว่าประธานวิปจะตัดสินใจแทนพรรคอื่นได้ เราเป็นพรรคร่วมรัฐบาล จะทำอะไรก็ต้องปรึกษาหารือกัน พรรคอื่นจะ 30 หรือ 60 เสียง ก็ต้องปรึกษาหารือ ให้เกียรติกัน ไม่ใช่ว่าจะตัดสินใจได้ทันที วันนี้ตนจะถามในที่ประชุมวิปด้วย
ส่วนมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการสกัดญัตตินี้หรือไม่ นายวิสุทธิ์กล่าวว่า การพูดญัตตินี้ต้องดูว่าเกี่ยวข้องกับความมั่นคงอย่างไร มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร พูดจากันในสภาได้
“แต่คุณไม่มาตอบผมเอง ในการตกลงว่าจะเอาแบบไหน มันไม่ชัดเจน ประธานก็เลยปิด ไม่ได้ปิดหนี กลัวอะไร พูดดีก็เป็นศรีแก่พรรคท่าน ถ้าพูดในทางร้าย ไม่เข้าใจเหตุผลก็จะเสียหาย วันนั้นพรรคผมก็ได้เชิญตัวแทนกระทรวงการต่างประเทศเข้ามาชี้แจงด้วยซ้ำไป แล้วก็ได้รับความร่วมมือ ไม่ใช่ว่าหนี ไม่จำเป็นต้องหนี กลัวทำไม ใครพูดดีก็ได้คะแนนไป ถ้าพูดทำให้บ้านเมืองเสียหายก็ต้องรับผิดชอบ เพราะเกี่ยวกับความมั่นคงและประเทศชาติบ้านเมือง ละเอียดอ่อน ต้องปรึกษาหารือกัน” นายวิสุทธิ์กล่าว
นายวิสุทธิ์กล่าวต่อว่า วันนี้พรุ่งนี้มาบอกได้เลย ถ้าคุณอยากจะเสนอญัตตินี้ ก็เข้ามา ยินดี ไม่มีปัญหา พวกตนเตรียมพร้อมอยู่แล้ว เพราะก็เป็นโอกาสดีที่ได้ชี้แจง และมีฝ่ายความมั่นคงเข้ามาชี้แจง จะได้ทราบ ได้เตรียมการอธิปรายว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร
เมื่อถามย้ำว่า แสดงว่าวันในวันนั้นไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนใช่หรือไม่ นายวิสุทธิ์กล่าวว่า หากไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน ก็ถามหน้าบัลลังก์ได้ ซึ่งตนได้ให้บอกเขารอก่อน ตนเดินไปหาสองรอบสามรอบ ดูในกล้องก็ได้ เดินไปถามว่าจะเอาอย่างไร ยืนยันว่าไม่ได้ปิดกั้น อะไรเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมือง ทำได้เลย ไม่มีปัญหา
เมื่อถามถึงกรณีที่ฝ่ายค้านระบุว่ามีการตกลงกันจบแล้ว นายวิสุทธิ์กล่าวว่า ไม่ได้คุยกับตนจบ เขาบอกว่าจะมาให้คำตอบตน ก็ต้องพูดให้ชัดๆ การเมืองจะตีกินอะไรก็ไม่ว่ากัน แต่ข้อเท็จจริงคือคุณมาบอกตนว่าจะให้คำตอบเรื่อง จะตั้งหรือไม่ตั้งกรรมาธิการ ตนเลยตอบไปว่า คุณต้องบอกว่าจะเอาแบบไหน ให้เขาพูดไปแบบนี้ ไม่ใช่พอไม่ทัน ประธานที่ไม่รู้เรื่อง เขาก็ปิด เขาทำหน้าที่อยู่ เขาไม่ได้ลงมาถามว่าคุยอะไรกัน จะทำอะไรกัน เมื่อหมดวาระแล้วเขาก็ปิด ต้องให้ความเป็นธรรมกับนายไชยาด้วย ย้ำว่าไม่มีใครหนีพวกคุณหรอกครับ หนีไปทำไม
นายวิสุทธิ์กล่าวว่า ขณะที่อยู่หน้าบัลลังก์ ตนไม่ได้บอกให้ปิด ไปถามเจ้าหน้าที่ได้ ตนบอกแค่ว่าให้ตกลงกันให้ได้ก่อน ถ้าตกลงกันได้ก็สามารถประชุมกันต่อไปได้ ทำไมต้องปิดหนี
ส่วนจะถือว่าเป็นการแทรกแซงการทำงานของประธานหรือไม่ นายวิสุทธิ์กล่าวว่า ไม่ได้แทรกแซง ไม่เช่นนั้นประธานจะรู้ได้อย่างไร เพราะท่านนั่งอยู่ข้างบน ญัตติด่วนด้วยวาจาไม่ใช่เรื่องที่เขียนขึ้นมา แต่เป็นเรื่องที่ต้องเสนอ แล้วข้างบนจะทราบได้อย่างไร เขาจะต้องทำหน้าที่ หากไม่ไปบอกข้างหน้าจะรู้ได้อย่างไร ก็ลองไปถามว่าหน้าบัลลังก์ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร หากผิดพลาดไปจากนี้ ตนยินดีรับผิดชอบทุกอย่าง
เมื่อถามถึงกรณีคดีคลิปเสียงนายกรัฐมนตรี หากผลออกมาไม่เป็นคุณ สภาจะเดินต่อไปอย่างไร จะต้องมีกระบวนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่ในวันที่ 1 ก.ย.เลยหรือไม่ นายวิสุทธิ์กล่าวว่า ยังไม่ต้องขนาดนั้น มีเวลาเยอะแยะ ในพรรคใจเย็นอยู่แล้ว ไม่มีปัญหาอะไร เราคาดหวังอยู่แล้วว่าจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้น