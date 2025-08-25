ป.ป.ช.ตีตกข้อกล่าวหา ‘อดีตนายก ทต.บ่อไทย’ จ.เพชรบูรณ์ ปมเปิดใช้งานศูนย์เด็กเล็ก ชี้ไม่มีมูล

ป.ป.ช.ปัดตกคำร้อง ‘วิรัตน์ สิงห์เส’ นายกเทศมนตรีตำบลบ่อไทย ปมย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กล่าช้า ชี้ไม่พบการกระทำผิด
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม นายสุพจน์ ศรีงามเมือง รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ภาค 6 ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 6 เปิดเผยเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 6 ดำเนินการไต่สวน จำนวน 1 เรื่อง กรณีกล่าวหา นายวิรัตน์ สิงห์เส เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการออกประกาศให้ย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่รับผิดชอบจากที่เดิมมาที่ตั้งใหม่ล่าช้า ทั้งที่อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 แต่รอจนถึงต้นปี 2561 จึงออกประกาศให้ย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเหตุให้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ขาดการใช้ประโยชน์เป็นระยะเวลานานเกินสมควร และทำให้ราชการได้รับความเสียหาย
คณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ จากการไต่สวนเบื้องต้นปรากฏว่าเทศบาลตำบลบ่อไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนในการย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการแจ้งเวียนแล้ว ซึ่งในที่นี้รวมถึงขั้นตอนการออกประกาศให้ย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สำหรับผู้ถูกกล่าวหาในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลบ่อไทยไม่มีเจตนาเปิดใช้งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือออกประกาศให้ย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของเทศบาลตำบลบ่อไทย จากที่ตั้งเดิมมาอาคารที่ตั้งใหม่ล่าช้า แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการก่อสร้างอื่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงสภาพพื้นที่โดยรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เกิดความเหมาะสมในการเปิดใช้งาน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด กรณีนี้จึงไม่ใช่เป็นการทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังกล่าวขาดการใช้ประโยชน์นานเกินสมควร และไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่งบประมาณของราชการ
ดังนั้น ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ฟังได้ว่า นายรัตน์ สิงห์เส เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ่อไทย ตำบ่อไทย อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กระทำความผิดตามที่กล่าวหา ข้อกล่าวหาไม่มีมูลให้ข้อกล่าวหาตกไป
