ผบ.ทบ. ถก ผู้บังคับหน่วยฯ พบ โดรน-กัมพูชาเพิ่มกำลังทหาร-ลอบวางทุ่นระเบิด ในเขตไทย
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษก ทบ. เปิดเผยถึงผลการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ครั้งที่ 11/2568 โดยมี พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานการประชุม โดยก่อนวาระการประชุม พล.อ.พนา ได้รับมอบโล่รางวัลในฐานะที่กองทัพบกเป็นหน่วยที่มีการใช้งาน Thai MOOC โดดเด่น จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, พิธีมอบใบประกาศให้กับหน่วยที่มีผลการดำเนินโครงการพลทหารออนไลน์และสมัครใจเลื่อนปลดประจำการ, พิธีมอบโล่รางวัลให้กับหน่วยที่ชนะเลิศการแข่งขันการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลภเริงระบำ และพิธีมอบโล่รางวัลการฝึกเป็นหน่วยของกองพันทหารปืนใหญ่ ซึ่งผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวชื่นชมทุกส่วนที่ได้ร่วมแสดงผลงานและนำชื่อเสียงมาสู่กองทัพบก โดยขอให้ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ในลักษณะนี้ต่อไป
จากนั้นกรมฝ่ายเสนาธิการและหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ได้ชี้แจงข้อมูลสำคัญ โดยเฉพาะสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ซึ่งกองทัพภาคที่ 1 และกองทัพภาคที่ 2 รายงานว่ายังคงมีการตรวจพบความเคลื่อนไหวของโดรนและการเพิ่มเติมกำลังของฝั่งกัมพูชารวมถึงพบการลักลอบการวางทุ่นระเบิดในพื้นที่เขตไทย ซึ่งแสดงถึงเจตนาในการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจน
พล.ต.วินธัยกล่าวว่า ด้านกรมแพทย์ทหารบก รายงานถึงแนวทางการบริการทางการแพทย์ ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน ซึ่งตลอดระยะเวลาตั้งแต่เกิดเหตุ ได้มีการจัดนายทหารเสนารักษ์ลงพื้นที่ ดูแลสุขภาพกำลังพลในทุกมิติ ล่าสุดได้จัดทีม M-MCATT เข้าประเมินและคัดกรองสภาพจิตใจของกำลังพล เพื่อคลายความกังวลใจและนำกำลังพลที่เจ็บป่วยเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาต่อไปและในส่วนของกำลังพลที่บาดเจ็บและสูญเสียอวัยวะจากการสู้รบได้รับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานขาเทียมให้กับกำลังพลทั้ง 5 ราย ซึ่งกองทัพบกจะเร่งดำเนินการเพื่อให้กำลังพลกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้โดยเร็ว
พล.ต.วินธัยกล่าวว่า สำหรับการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุคาจิกิ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมกิจการพลเรือนทหารบกได้รายงานถึงการเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมนำกำลังพลและเครื่องมือเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ในทันที จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติ
ผบ.ทบ.กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของข้าราชการกองทัพบก ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือ ให้กับเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของชาติ รวมถึงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ชายแดน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ได้ทรงมีความห่วงใยและเมตตาต่อพสกนิกรไทยทุกภาคส่วน
ทั้งนี้ขอบคุณทุกหน่วยที่ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจของกองทัพบก มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา ด้วยความเสียสละและอดทน ซึ่งไม่เพียงแค่หน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 และกองทัพภาคที่ 1 เท่านั้น แต่ยังมีหน่วยกองทัพภาคที่ 3 และหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกอื่นๆ ที่ร่วมสนับสนุนในภารกิจ รวมทั้งกรมแพทย์ทหารบกที่ได้ดูแลสุขภาพกำลังพลแบบองค์รวม ตลอดจนการปฏิบัติของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่ได้ผนึกกำลังร่วมกับทุกภาคส่วน ในการเฝ้าระวังภัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น การเฝ้าระวังโดรน และมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ตอนใน
นอกจากนั้น ขอบคุณกองทัพภาคที่ 4 ที่ดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้กับประชาชน จากกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรง นอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวขอบคุณกำลังพลที่ช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัย โดยขอให้เตรียมความพร้อมเข้าให้การช่วยเหลือในทุกระยะของสถานการณ์ซึ่งในทุกภารกิจข้างต้นนี้ล้วนมีความสำคัญที่ถือเป็นภัยคุกคามต่อประเทศและต้องเร่งคลี่คลายในทันที
“ขอกำชับให้ผู้บังคับหน่วยกำกับดูแลใส่ใจกำลังพล ชี้แจงทำความเข้าใจรวมทั้งรับฟังปัญหาต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติในทุกภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ”
