มท.2 ถกรับมือพายุคาจิกิ สั่ง ผู้ว่า 58 จว.ดูแลความปลอดภัยปชช. กรมอุตุฯ แจง 25-26 ส.ค.อีสาน-เหนือฝนตกหนัก
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 25 สิงหาคม ที่ชั้น 5 กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รมช.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุไต้ฝุ่นคาจิกิ
น.ส.ธีรรัตน์กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์การเคลื่อนตัวของพายุคาจิกิ มีรัศมีไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.บึงกาฬ หนองคาย นครพนม สกลนคร และมุกดาหาร ซึ่งได้รับผลกระทบแล้วโดยมีฝนตกตลอดทั้งคืน จากนั้นพายุมีแนวโน้มเคลื่อนที่ไปยังภาคเหนือ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 58 จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบ ได้เตรียมความพร้อมทางอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรเพื่อรับมือกับพายุไว้เรียบร้อยแล้ว รวมถึงการสื่อสารกับประชาชนให้รับทราบข้อมูลอย่างเป็นทางการที่สุด เพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมทั้งในกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุ ซึ่งเราได้มีแผนอพยพไว้เรียบร้อยแล้ว รวมถึงผู้ที่มีความเป็นห่วงทรัพย์สินได้ย้ายไปไว้ในที่ที่ปลอดภัย พร้อมกันนี้จะได้มีการประสานงานกับกรมชลประทานในการพร่องน้ำเพื่อรอรับน้ำใหม่เข้ามา เพื่อให้ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นน้อยที่สุด
“ขณะนี้มีหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่ได้หนักมาก ซึ่งเป็นความห่วงใยของนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย รักษาการแทนนายกฯ ที่ได้มีการสั่งการในหลายจังหวัดให้มีการติดตามสถานการณ์ เพราะขณะนี้พายุมีแนวโน้มไปในหลายพื้นที่ จึงได้มีการแจ้งเตือนทั้งประเทศเฝ้าระวัง ทั้งนี้ ในการประชุมวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 58 จังหวัด ได้นำข้อมูลมารายงานให้ที่ประชุมรับทราบ เพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไป จะทำให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันได้มากที่สุด พร้อมกันนี้นายภูมิธรรมได้กำชับให้มีการวอร์รูมและตรวจตราในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นป้ายขนาดใหญ่หากมีพายุที่มีความรุนแรง เพื่อให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอดีตที่ผ่านมา เช่น ป้ายล้มทับบ้านเรือนประชาชน ถือว่าเป็นการทำงานแนวเชิงรุกป้องกันไว้ก่อนเกิดเหตุ รวมถึงป้องกันข่าวปลอมส่งข้อมูลที่ยังไม่ได้ผ่านการคัดกรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันประเมินสถานการณ์ และคาดการณ์ผลกระทบรวมถึงข้อแนะนำที่จะให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ของพายุคาจิกิต่อไป”
ด้านนายสมควร ต้นจาน ผอ.กองพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสถานการณ์พายุคาจิกิว่า มีการเกิดศูนย์กลางห่างจากเมืองวิญ ประเทศเวียดนาม และในเวลา 16.00 น. วันนี้จะเข้าสู่ชายฝั่ง ซึ่งเส้นทางของพายุจะเป็นไต้ฝุ่นอยู่ เคลื่อนตัวเร็ว 130 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่วันนี้ทิศทางของพายุจะเคลื่อนตัวเปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อย คาดการณ์พื้นที่ของไทยที่จะได้รับจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงค่ำวันนี้
ทั้งนี้ ในวันที่ 26 ส.ค.ฝนจะมาทางภาคเหนือมากขึ้น ในพื้นที่ จ.พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ลำปาง เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ซึ่งเมื่อเทียบกับพายุวิภานั้น พายุคาจิกิจะมีปริมาณฝนน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม วันที่ 27 ส.ค.จะคลี่คลายลงไป ไม่น่าเป็นกังวลเท่าไหร่