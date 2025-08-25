กกต.ยังเคาะใหม่ไม่ได้ วันเลือกตั้งซ่อม เขต 5 ศรีสะเกษ รอผลถก RBC ก่อนพิจารณาอีกรอบ

กกต. รอเคาะวันเลือกตั้งซ่อม เขต 5 ศรีสะเกษ หลังผลประชุม RBC
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารข่าวระบุว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2568 ครอบคลุมพื้นที่ อ.ขุนหาญ และ อ.ภูสิงห์ นั้น การกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ยังอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์และความพร้อมในพื้นที่
โดยวันที่ 22 ส.ค.68 ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานความมั่นคง และสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่าทุกภาคส่วนพร้อมสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง และพื้นที่เขตเลือกตั้งไม่มีความเสียหาย ประชาชนกลับสู่ภูมิลำเนาตามปกติ ผู้สมัครและพรรคการเมืองสามารถหาเสียงได้ตามปกติ
อย่างไรก็ตาม จ.ศรีสะเกษ ยังไม่สามารถประกาศให้พื้นที่เขตเลือกตั้งพ้นจากการเป็นเขตประสบภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังจากภายนอกประเทศได้ เนื่องจากกระบวนการยังอยู่ในขั้นตอนการฟื้นฟูและเยียวยา แม้สถานการณ์คลี่คลายลงแล้วก็ตาม อีกทั้งแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ตั้งแต่ จ.อุบลราชธานีถึงสระแก้ว ยังคงมีความอ่อนไหวและสิ่งยั่วยุ จึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นายเอกฤกษ์ พร้อมชัยอนันต์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ ประสานกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จ.ศรีสะเกษ เพื่อติดตามข้อมูลจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา (RBC) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 ส.ค.68 ณ บริเวณด่านช่องสะงำ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งผลการประชุมดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ประกอบการรายงานต่อ กกต.เพื่อพิจารณากำหนดวันออกเสียงเลือกตั้งใหม่ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ปลอดภัย และสุจริตเที่ยงธรรมต่อไป