ไอลอว์ เปิดโหลด ชื่อทีมผู้ช่วย 200 ส.ว. หลังชนะอุทธรณ์สนง.เลขาวุฒิฯ ไม่ยอมให้รอบแรก

iLaw เปิดดาวน์โหลด รายชื่อทีมผู้ช่วย 200 ส.ว.ชุดปัจจุบัน หลังชนะอุทธรณ์สนง.เลขาวุฒิสภา ไม่ยอมให้รอบแรก
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ iLaw (ไอลอว์) ได้เปิดเผยรายชื่อคณะทำงานผู้ช่วย ส.ว. 200 คน หลังไอลอว์ชนะอุทธรณ์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โหลดรายชื่อผู้ช่วย ส.ว.ทั้งหมด คลิก (รายชื่อที่เป็นตัวอักษรสีแดง คือรายชื่อที่มีการตั้งแต่พ้นตำแหน่งไปแล้ว กรณีที่เป็นชื่อ ส.ว. คือเป็น ส.ว.ที่พ้นตำแหน่งไปแล้ว)
โดยระบุว่า กรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) หนึ่งคนสามารถตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ได้รวม 8 ตำแหน่ง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญหนึ่งตำแหน่ง ผู้ชำนาญการหนึ่งตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินงานหนึ่งตำแหน่ง จากการตรวจสอบการตั้งคณะทำงานของ 250 ส.ว. ชุดพิเศษ พบรูปแบบการตั้งคณะทำงานเป็น 4 รูปแบบ 1.ตั้งเครือญาติตัวเองเป็นคณะทำงานตรงๆ 2.ใช้วิธี “ฝากเลี้ยง” ให้ ส.ว.คนอื่นตั้งญาติตัวเอง 3.ตั้งผู้ที่อยู่ในแวดวงการเมือง เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 4.ตั้งทหาร-ตำรวจเป็นคณะทำงาน
หลัง ส.ว.ชุดพิเศษหมดอายุ และมี ส.ว.ชุดใหม่ที่มาจากการ “แบ่งกลุ่ม-เลือกกันเอง” โดยประชาชนไม่ได้มีสิทธิเลือกโดยตรง ผู้ที่จะเลือกได้ต้องเป็นผู้สมัคร ส.ว.เท่านั้น เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 iLaw ได้ใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ขอข้อมูลรายชื่อของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ และผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว ส.ว.ทั้ง 200 คน โดยยื่นคำร้องผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
อย่างไรก็ดี เมื่อ 21 มีนาคม 2568 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาลงนามโดย ปัณณิตา สท้านไตรภพ เลขาธิการวุฒิสภา ว่าสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาพิจารณาว่า ข้อมูลที่ขอให้เปิดเผย เป็น “ข้อมูลส่วนบุคคล” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ซึ่งขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไม่ได้ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ต้องเปิดเผยตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 15 (6)
iLaw จึงได้อุทธรณ์คำสั่งของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยให้เหตุผลว่า
หนึ่ง บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งคณะทำงาน ส.ว. จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งมาจากงบประมาณแผ่นดิน หากประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ จะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบว่าการตั้งบุคคลมาดำรงตำแหน่งนั้น มีลักษณะขัดต่อหลักการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่ และประชาชนก็จะสามารถใช้สิทธิทางการเมืองและเสรีภาพในการแสดงความเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐได้ ส่งเสริมให้เกิดการปกครองที่โปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและตรวจสอบการทำงานของราชการได้ เป็นประโยชน์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 41 (1) กำหนดให้บุคคลมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่หน่วยงานรัฐครอบครอง มาตรา 50 (2) บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และมาตรา 59 รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ
สอง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มีข้อยกเว้นให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้หากเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา 24 (5) การเปิดเผยข้อมูลส่วนรายชื่อบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ของวุฒิสภานั้น จึงเกี่ยวพันต่อประโยชน์สาธารณะ เข้าข่ายข้อยกเว้นนี้
หลัง iLaw ส่งหนังสืออุทธรณ์ลงวันที่ 27 มีนาคม 2568 ไป ทางคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างประเทศ ความมั่นคง และการเมือง ได้รับเรื่องอุทธรณ์ไว้พิจารณาเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และมีคำวินิจฉัยลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2568 ให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา “เปิดเผย” ข้อมูลคณะทำงาน ส.ว.ตามที่ iLaw ขอข้อมูลไป
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้ข้อมูลรายชื่อคณะทำงาน ส.ว.เป็นเอกสารกระดาษจำนวน 106 หน้า โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ถึง 14 มีนาคม 2568 ซึ่งยังคงมีข้อมูลคณะทำงานของ ส.ว.ที่พ้นตำแหน่งไปแล้วสองคน คือ สมชาย เล่งหลัก ซึ่งพ้นตำแหน่งไปเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีลักษณะต้องห้าม ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามคำพิพากษาศาลฎีกา เพราะเคย “ซื้อเสียง” เมื่อครั้งที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ส.ส. แบบแบ่งเขต จังหวัดสงขลา พรรคภูมิใจไทย ในการเลือกตั้งทั่วไปปี 2566 ศาลฎีกาพิพากษาเพิกถอนเพราะคดีซื้อเสียง และสุพรรณ์ ศรชัย ที่เสียชีวิตไปเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2568 เท่ากับว่าในเอกสารนี้ จะยังไม่มีข้อมูลการตั้งคณะทำงานของธณัชญ์พงศ์ วงศ์มุลาลี ที่มาแทนสมชาย และภิญญาพัชญ์ ศันสนียชีวิน ที่มาแทนสุพรรณ์