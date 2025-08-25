โฆษกทบ. ชี้ กัมพูชาเข้าใจผิด บุกรื้อลวดหนาม แจง วางชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยคณะสำรวจพื้นที่

โฆษกทบ.ชี้ เขมร เข้าใจผิดบุกรื้อลวดหนามชั่วคราวของไทย แจง วางชั่วคราวรักษาความปลอดภัยให้คณะสำรวจลงพื้นที่ จ.สระแก้ว
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวว่า กองทัพภาคที่ 1 ชี้แจงกรณีเหตุการณ์วางลวดหนามชั่วคราวรักษาความปลอดภัยให้คณะสำรวจที่ดิน จาก จ.สระแก้ว บริเวณบ้านหนองจาน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม เวลา 15.00 น. ยืนยันเหตุการณ์เรื่องลวดหนามชั่วคราว บริเวณบ้านหนองจานในวันนี้ ไม่ใช่แนวลวดหนามเดิมที่ทางกองกำลังบูรพาได้ดำเนินการวางไปแล้ว เพื่อใช้เป็นแนวรักษาความปลอดภัยให้กับที่ตั้งหน่วย และกำลังพลในช่วงที่ผ่านมา
แต่สำหรับเหตุการณ์เรื่องลวดหนามของบ่ายวันที่ 25 สิงหาคม เป็นคนละส่วนกันกับแนวลวดหนามเดิม การวางแนวลวดหนามชั่วคราวในวันนี้ เป็นการวางชั่วคราวเพื่อเป็นแนวรักษาความปลอดภัยให้กับคณะสำรวจของจังหวัดสระแก้ว ในการลงสำรวจที่ดินร่วมกับประชาชน ในบริเวณพื้นที่บ้านหนองจาน แต่ชาวบ้านชาวกัมพูชาไม่เข้าใจ จึงแสดงท่าทีไม่พอใจ เมื่อเกิดเหตุ ทางกองกำลังบูรพาจึงได้เข้าพูดคุยทำความเข้าใจให้ชาวบ้านฝั่งกัมพูชาได้ทราบ หลังจากนั้นเมื่อการตรวจพื้นที่ของ คณะจากจังหวัดสระแก้วเสร็จเรียบร้อย ทางกองกำลังบูรพาจึงได้ดำเนินการปรับพื้นที่ให้ดำรงสภาพเหมือนเดิม
“กองทัพภาคที่ 1 ขอยืนยันว่า เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นความเข้าใจผิดของฝ่ายกัมพูชา และฝ่ายไทยได้พูดคุยชี้แจงการปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันมิให้สถานการณ์บานปลายและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ”