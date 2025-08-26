ภูมิธรรม พร้อมให้ความเป็นธรรม ‘บิ๊กเต่า’ ร้องปมแต่งตั้งโยกย้ายตร. เห็นใจ แต่ขอดูรายละเอียดก่อน

การเมือง

‘ภูมิธรรม’ รับ ‘บิ๊กเต่า’ ยื่นร้องขอความเป็นธรรม ปมแต่งตั้งโยกย้ายจริง บอกเข้าใจ แต่ขอดูรายละเอียด พร้อมให้ความเป็นธรรม

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 26 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. เดินทางมาเข้าพบเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายที่ทำเนียบรัฐบาล วานนี้ (25 ส.ค.) ว่า ท่านมายื่นหนังสือเมื่อวาน ได้รับเรื่องไว้แล้ว

ส่วนจะพิจารณาอย่างไรนั้น นายภูมิธรรมกล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) จึงรับเรื่องไว้เพื่อส่งให้ผู้มีอำนาจเกี่ยวข้องได้พิจารณา ก็ต้องไปคุยกันต่อ ถือว่าเรารับหนังสือด้วยความเข้าใจ เห็นใจ แต่ต้องขอดูรายละเอียดอีกครั้ง

เมื่อถามว่า การเสนอเรื่องมาแบบนี้ถือว่ามีปัญหาภายในของตำรวจสอบสวนกลางหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ยังไม่รู้ว่าจะตอบว่ามีปัญหาที่ไหน ซึ่ง พล.ต.ต.จรูญเกียรติมองว่ากระบวนการแต่งตั้งทั้งหมดที่เสนอมามีบางคนที่ท่านคิดว่าไม่เกิดความยุติธรรม ท่านก็มีสิทธิร้อง ตนก็เป็นคนที่รับเรื่อง ต้องไปหารายละเอียดว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ต้องพยายามคืนความเป็นธรรมให้ แต่ถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ต้องชี้แจงให้ท่านทราบ ขณะนี้ยังไม่ได้สรุปว่าอะไรเป็นอะไร เพียงแต่รับเรื่องด้วยความเข้าใจ

“เมื่อวาน (25 ส.ค.) ไม่ทันได้พบกัน เพราะผมออกจากทำเนียบก็ไปที่กระทรวงมหาดไทยเลย แต่ได้รับโทรศัพท์คุยกันแล้ว ได้รับทราบเข้าใจเรื่องราวแล้ว” นายภูมิธรรมกล่าว