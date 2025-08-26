ประเสริฐ สั่งตั้งศูนย์ส่วนหน้า น่าน-หนองคาย จับตาเส้นทางพายุคาจิกิ

ประเสริฐ สั่ง จับตาเส้นทางพายุคาจิกิ ตั้งศูนย์ส่วนหน้า น่าน-หนองคาย พร้อมรับมือ-อพยพปชช.
เมื่อเวลา 08.50 น. วันที่ 26 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงการรับมือพายุคาจิกิ ว่า ได้ตั้งศูนย์ดูแลน้ำส่วนหน้า ที่จ.น่านและหนองคาย เพื่อเป็นวอร์รูมติดตามสถานการณ์แล้ว โดยที่กังวลในอีสานเรื่องของพายุลมแรง โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปภ.ได้แจ้งเตือนประชาชนแล้ว ขณะที่จังหวัดน่านได้เตรียมรับกับพายุฝนที่จะตกมากขึ้น
โดยเส้นทางพายุคาจิกิ มีทิศทางใกล้เคียงกับพายุวิภา แต่จะมีแนวที่ต่ำลงมาโดย จุงต้องเฝ้าระวังความรุนแรงของพายุ แต่ยืนยันว่าสามารถรับมือได้ ขณะที่การเตรียมการอพยพและการเคลื่อนย้ายประชาชนกรณีมีเหตุฉุกเฉินได้สั่งการไปหมดแล้ว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นหัวหน้าศูนย์