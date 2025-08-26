ประเสริฐ มั่นใจ 29 ส.ค. บรรยากาศดีแน่ หลังคำพิพากษาศาล เชื่อ ประเทศเดินต่อได้
เมื่อเวลา 08.50 น.วันที่ 26 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวถึงกรณีในช่วงบ้ายวันนี้ (26 ส.ค.) พรรคเพื่อไทยจะมีการประชุมว่า ไม่วาระเรื่องคดีของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตรชิน นายกรัฐมนตรี ที่ศาลจะอ่านคำพิพากษาใน วันที่ 29 ส.ค.นี้ แต่อย่างใดและไม่ทราบว่านายกฯจะเดินทางไปฟังคำวินิจฉัยด้วยตัวเองหรือไม่ เพราะตนไม่ได้พบกับนายกฯมาประมาณสองสัปดาห์แล้ว แต่สมาชิกพรรคเพื่อไทย มีความมั่นใจว่าสิ่งที่นายกฯให้การต่อศาล คิดว่าการตัดสินในวันศุกร์นี้น่าจะมีบรรยากาศที่ดีและจะทำให้การบริหารประเทศสามารถเดินหน้าต่อได้
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคดีคลิปเสียงนายกฯพูดคุยกับสมเด็จ ฮุนเซน ที่ทางสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กว่า 30 คน นำโดย พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา ประธานกรรมาธิการ (กมธ.) การทหารและความมั่นคง วุฒิสภาร้องศาลรัฐธรรมนูญ ยื่นถอดถอน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ออกจากตําแหน่งนายกฯ จากกรณีขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 160 (4) (5) เนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
โดยศาลได้เปิดไต่สวนเมื่อวันที่ 21 ส.ค.ที่ผ่านมา และนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 29 ส.ค.นี้