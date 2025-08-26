ธีรรัตน์ ปล่อยแถวปฏิบัติการ “No Drugs No Dealers” ลุยค้นชุมชนเสี่ยงยาเสพติด เข้ม Re X-ray ทั่วกรุงเทพฯ

ธีรรัตน์ จับมือผู้ว่าฯ ชัชชาติ ผบช.น. ป.ป.ส. ปล่อยแถวปฏิบัติการ “No Drugs No Dealers” ปิดล้อมตรวจค้นชุมชนเสี่ยงยาเสพติด เดินหน้าบูรณาการภาครัฐ ท้องถิ่น ชุมชน ลุยเข้ม Re X-ray ทั่วกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่ลานพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง กรุงเทพฯ น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รมช.มหาดไทย เป็นประธานปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นในชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด ตามนโยบาย “No Drugs No Dealers” โดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นายอำนาจ เหล่ากอที ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ส. กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวม 300 คน ร่วมพิธี
น.ส.ธีรรัตน์ กล่าวว่า การปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นตามนโยบายรัฐบาล “No Drugs No Dealers” ถือเป็นมาตรการสำคัญที่มุ่งสร้างชุมชนกรุงเทพมหานครและทุกพื้นที่ให้ปลอดภัยจากยาเสพติด และเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล ซึ่งนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯมและรมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายกฯ ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในกรุงเทพฯ ทั้ง 50 เขต ควบคู่กับนโยบาย Seal Stop Safe ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาบรรลุผลในระยะเวลาเร่งด่วนตามเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี โดยมีความคาดหวังอย่างชัดเจนว่ายาเสพติดต้องหมดไปจากสังคมไทย ดังที่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้ Kick Off เปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานอย่างเต็มที่ ครอบคลุมทั้งการป้องกัน ป้องปราม ปราบปราม และบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดกลับคืนสู่สังคม มุ่งหวังให้สถิติผู้เสพลดลง การจับกุมและการป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชนเห็นผลอย่างมีนัยสำคัญ อันจะทำให้สังคมสามารถพึ่งพากลไกภาครัฐได้อย่างแท้จริง
“จุดมุ่งหมายสำคัญของการดำเนินการครั้งนี้ คือการทำให้สังคมไทยปลอดจากทั้งผู้ค้าและผู้เสพ โดยประชาชนต่างคาดหวังให้เจ้าหน้าที่รัฐเป็นที่พึ่งในการรับแจ้งเบาะแสและนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดดังที่ท่านรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้ย้ำเสมอว่า นอกจากประชาชนจะเป็นผู้ที่รู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ค้าและผู้เสพแล้ว เจ้าหน้าที่เองก็เป็นกำลังสำคัญที่มีข้อมูลอย่างรอบด้านเช่นกัน การไม่เพิกเฉยต่อปัญหาและการลุกขึ้นมาแก้ไขอย่างจริงจังจะนำไปสู่ความสำเร็จในการปราบปรามยาเสพติดได้อย่างแท้จริง ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย” น.ส.ธีรรัตน์ กล่าว
น.ส.ธีรรัตน์ กล่าวอีกว่า ภาครัฐและทุกฝ่ายจึงจำเป็นต้องทบทวนแนวทางการทำงาน ปรับปรุงมาตรการให้ทันสมัย และเพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้ผลลัพธ์ดีกว่าในอดีต อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและระมัดระวัง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ลดความเดือดร้อนของประชาชน ร่วมกันทำให้ยาเสพติดหมดไปจากสังคมไทย
ด้านนายชัชชาติ กล่าวว่า กทม.เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชนและการบำบัดผู้เสพทั้ง 69 แห่งรองรับการรักษา และมีผู้เข้ารับการบำบัดแล้วกว่า 4,500 ราย โดยย้ำว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องเข้าสู่ระบบบำบัดครบถ้วน ควบคู่กับการให้ความรู้แก่ประชาชน ซึ่งในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ชุมชนสะท้อนถึงความพึงพอใจและเห็นถึงความจริงจังของรัฐบาล
พล.ต.ท.สยาม กล่าวถึงการปฏิบัติการว่า ได้ตรวจค้นครอบคลุม 376 ชุมชน จับกุมผู้ค้าแล้วกว่า 800 ราย และนำผู้เสพเข้าสู่ระบบบำบัดกว่า 5,000 ราย พร้อมย้ำว่าหากพบสถานบริการปล่อยปละละเลยให้มีการซื้อขายหรือเสพยา จะถูกสั่งปิดทันที รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะถูกลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาด
จากนั้น น.ส.ธีรรัตน์นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจุดคัดกรองและรับบำบัด ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม พร้อมเยี่ยมบ้านและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ณ ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ซึ่งจากการลงพื้นที่ครั้งนี้ พบผู้ป่วยยาเสพติดจำนวน 5 ราย และมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เปรียบเสมือน “มดงาน” ที่คอยสอดส่อง ดูแล และหาข้อมูลเบาะแสเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ ซึ่งในวันนี้ยังมีประชาชนบางส่วนแสดงความกังวลด้านความปลอดภัย โดย น.ส.ธีรรัตน์ ยืนยันว่ารัฐบาลจะทำเต็มที่เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยและมั่นใจที่จะเดินหน้าไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง