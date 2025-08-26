เลขากฤษฎีกา รับคมนาคม หารือขอใช้งบกลางฯ ชดเชยรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ก่อนกม.ผ่านสภา ปัดตอบปมนายกฯ บอกอย่ากดดันศาล
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวถึงกระแสข่าวว่า กระทรวงคมนาคมทำหนังสือหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการรถไฟรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย โดยจะนำงบกลางฯ มาใช้ชดเชยให้กับผู้ประกอบการรถไฟฟ้าสายต่างๆ ระหว่างที่กฎหมายทั้ง 3 ฉบับยังไม่ผ่านสภาฯ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่า กระทรวงคมนาคมไม่สามารถเสนอขอรับจัดสรรงบกลางฯ มาใช้ เนื่องจากไม่ใช่เรื่องจำเป็นเร่งด่วน ว่า ยังไม่ได้หารือ เพียงแต่เป็นการพูดคุยกันเฉยๆ
เมื่อถามถึงกรณีคดี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม หากมีการลาออกก่อนวันที่ศาลธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยในวันที่ 29 ส.ค. ศาลจะมีการจำหน่ายคดีหรือไม่ นายปกรณ์ กล่าวว่า เรื่องนี้ตนไม่ทราบ ต้องไปถามศาล ซึ่งอย่ากดดันอะไรเลย เพราะเหลืออีกไม่กี่วัน