รมช.สธ. เร่งเพิกถอน ใบตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ปลอม 3แสนใบ จ่อเอาผิด รพ.-แพทย์

“รมช.สธ.” เผย พบออกใบตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวไม่ถูกต้อง 3 แสนใบ ต้องเพิกถอนทั้งหมด จ่อเอาผิด “รพ.-แพทย์”
เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 26 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายชัยชนะ เดชเดโช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งหนึ่ง ใน จ. สมุทรสาคร มีการขายใบตรวจสุขภาพให้กับแรงงานต่างด้าว โดยไม่ได้มีการตรวจสุขภาพจริง เพื่อให้ขึ้นทะเบียนแรงงานได้ถูกต้องตามกฏหมาย ว่า โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข และได้ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว จำนวน 15,000 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการเพิกถอนใบรับรองตรวจสุขภาพทั้งหมด
นายชัยชนะ กล่าวว่า ขณะนี้สถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนกับกรมจัดหางาน 82 แห่ง ได้หนังสืออนุญาตจากกระทรวง 41 แห่ง อีก 41 แห่ง พบว่ายังไม่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะฉะนั้น สถานพยาบาล 41 แห่ง ที่ออกใบรับรองแพทย์ไม่ถูกต้องตามกฏหมาย แรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาล 41 แห่ง ดังกล่าว ถือว่ายังเป็นแรงงานที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ทราบว่าที่ จ.สมุทรสาคร มีเพิ่มอีก 2 โรงพยาบาลที่ออกใบรับรองแพทย์ไม่ถูกต้องให้แรงงานประมาณ 30,000 คน และที่ จ.ปทุมธานี 1 แห่ง 10,000 กว่าคน คาดว่า 41 สถานพยาบาลนี้ มีแรงงานที่ได้รับใบตรวจสุขภาพไม่ถูกต้องประมาณ 2-3 แสนคน
ทั้งนี้ สามารถเอาผิดย้อนหลังได้ เพราะใบรับรองแพทย์ที่ได้ไปก่อนหน้านี้ถือว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนของโรงพยาบาลหลังจากนี้หากได้ข้อมูลจากสาธารณสุขจังหวัดทั้งหมด ว่าแรงงานมีนายจ้างชื่ออะไร ทำงานที่ไหน จะประสานกรมจัดหางาน และตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ลงพื้นที่ตรวจตามไซต์งาน เพื่อชี้แจงว่าในเมื่อกระทำผิดกฎหมายจะต้องทำให้ถูกต้องตามหลักกฏหมาย
เมื่อถามว่า โรงพยาบาลจะได้รับโทษอย่างไร นายชัยชนะ กล่าวว่า เมื่อรู้ว่ามีความผิดอยู่แล้ว แล้วยังมาออกใบตรวจโรคที่มีความผิด ซึ่งในพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ตามมาตรา 35 (4) มีโทษจำคุก 1 ปี ปรับ 20,000 บาท ดังนั้น ต้องดูว่าแพทย์ที่เซ็นในเมื่อรู้แล้วว่าไม่ถูกต้องเซ็นไปได้อย่างไร หากสอบสวนแล้วพบว่าตั้งใจทำ ต้องนำไปสู่การเพิกถอนใบอนุญาตทั้งหมด
นอกจากนี้ โรงพยาบาลที่ได้ไปตรวจสอบ เป็นโรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนกับกรมจัดหางาน แต่อยู่ในช่วงยื่นขอใบอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น ระหว่างการยื่นขอใบอนุญาตไม่สามารถออกใบตรวจโรคได้ เพราะกฎหมายเขียนไว้ชัดเจน หลังจากนี้จะมีการลงไปตรวจสอบที่ไซต์งานที่มีแรงงานเหล่านี้ เพราะคิดว่าเรื่องนี้หากเราไม่ระงับไว้ หากมีโรคระบาดเกิดขึ้น คนที่รับผลคือประชาชนคนไทย โรงพยาบาล และแพทย์ ที่จะเซ็นใบตรวจโรคควรมีจรรยาบรรณ จิตสำนึก ในความเป็นคนไทยมากกว่านี้