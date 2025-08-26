มนพร มั่นใจ รฟฟ. 20 บาท ใช้ได้ปีนี้ ยัน เสียงสภาปริ่มนํ้า ไม่เป็นอุปสรรคผ่าน กม.

มนพร มั่นใจ รฟฟ. 20 บาท ใช้ได้ภายในปีนี้ ลั่น ต้องทำให้ได้ เหตุเป็นนโยบายเรือธง ยัน เสียงสภาปริ่มนํ้า ไม่เป็นปัญหาผ่าน กม. จ่อคุย “สุริยะ-รฟม.“ หาเงินยืดอายุ 20 บาท “สายสีแดง-ม่วง”
เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 26 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้สัมภาษณ์ถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า นโยบายพรรคเพื่อไทยทำไม่ได้จริง หลังจะมีการเลื่อนวันในการดำเนินนโยบายโครงการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย จากเดิมกำหนดไว้ที่ 1 ตุลาคมออกไป ประมาณ 1 เดือน เนื่องจากรอกฎหมายกระทรวงคมนาคม 3 ฉบับ ผ่านสภาฯ ว่า ไม่ ขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ ไม่ต้องห่วงเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่า แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ ก่อนส่งให้สมาชิกวุฒิสภาพิจารณาต่อ
เมื่อถามว่า กังวลว่าเรื่องนี้จะค้างที่ ส.ว.หรือไม่ นางมนพร กล่าวว่า ไม่กังวล ได้ทำความเข้าใจกับ ส.ว.แล้วว่านโยบายดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ส่วนความชัดเจนนั้น ส.ว.ก็พยายามเร่งให้เร็วที่สุด เพราะมีไทม์ไลน์ของกระทรวงคมนาคมอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าโครงการรถไฟรถไฟ 20 บาทตลอดสายอาจจะเหมือนโครงการดิจิทัล วอลเล็ต 10,000 บาท ที่ยังทำไม่ได้จริง และยังเลื่อนไปเรื่อย นางมนพร กล่าวว่า การวิพากษ์วิจารณ์เป็นความหลากหลายทางความคิด แต่เรานำนโยบายดังกล่าว เป็นเรือธงของรัฐบาลอยู่แล้วที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ซึ่งจะเห็นได้จากที่รัฐบาลมีการพยายามผลักดันในเรื่องกฎหมาย และการวางแผนงาน เพื่อให้เกิดโครงการดังกล่าวให้ได้
เมื่อถามย้ำว่า จะได้ใช้ภายในปีนี้ใช่หรือไม่ นางมนพร ยืนยันว่า “ภายในปีนี้”
เมื่อถามว่า การที่รัฐบาลเสียงปริ่มนํ้า จะเป็นอุปสรรคในการผ่านกฎหมายของโครงการนี้หรือไม่ นางมนพร กล่าวว่า เชื่อว่ารัฐบาลและฝ่ายค้านตั้งใจจะให้เกิดโครงการนี้ แม้แต่ตอนโหวต ฝ่ายค้านก็เห็นด้วย ซึ่งในชั้นกรรมาธิการ (กมธ.) มาตราไหนที่มีความเห็นขัดแย้ง ก็มีทางออกด้วยการเพิ่มประเด็นไป
เมื่อถามถึงกรณีการขยายเวลาต่ออายุ รถไฟฟ้า 20 บาทต่อสายของสายสีม่วง และสายสีแดงที่จะหมดอายุภายในวันที่ 30 กันยายนนี้ จะมีการเสนอที่ประชุม ครม. เพื่อต่อมาตรการหรือไม่ นางมนพร กล่าวว่า ใช่ เพราะมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวจะมีผลถึงวันที่ 20 ตุลาคมนี้ ดังนั้นจะมีการหารือกับนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป ภายในวันนี้ รวมถึงหารือกับการรถไฟรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ว่า จะนำเงินส่วนใดมาชดเชยระหว่างรอกฎหมายผ่าน