การเมือง

บิ๊กเล็ก กร้าว! ถูกล้ำอธิปไตย ยิงโต้ทันที ฮึ่ม เอาผิดเขมรบุกรื้อลวดหนามชายแดน

บิ๊กเล็ก

บิ๊กเล็ก ชี้ มวลชนกัมพูชา ป่วนรื้อรั้วลวดหนามบ้านหนองจาน ปฏิบัติในพื้นที่อธิปไตยไทย จ่อเอาผิด กม.อาญา ฐานทำลายทรัพย์สินราชการ เล็งใช้กำลังตำรวจ ควบคุมมวลชน ลั่น หากรุกล้ำ ยิงตอบโต้ได้ทันที แม้อยู่ระหว่างเจรจาหยุดยิง

เมื่อเวลา 09.55 น. วันที่ 26 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มวลชนชาวกัมพูชาเข้ารื้อรั้วลวดหนามที่บริเวณชายแดนบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว ว่า จากที่ได้รับรายงาน คือทางผู้ว่าฯสระแก้วจะเดินทางมาพบประชาชนคนไทยในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ทางกองทัพภาคที่หนึ่งกองกำลังบูรพาจึงได้วางแนวรั้วลวดหนามเพื่อป้องกันชาวบ้านชาวกัมพูชาจะเข้ามารบกวน จึงได้มีการวางแนวลวดหนามเพิ่มเติม ซึ่งไม่ใช่ส่วนที่วางไว้เดิม ตนได้ให้แนวทางไปว่า เป็นการปฏิบัติในพื้นที่ประเทศไทยจะทำอย่างนี้ไม่ได้ ผิดกฎหมายอาญา ในฐานความผิดทำลายทรัพย์สินทางราชการ และขอให้ดำเนินการตามกฏหมายอย่าให้เกิดเหตุการณ์เช่นเมื่อวานขึ้นอีก ซึ่งผู้ที่จะแจ้งความเป็นใครก็ได้ จะเป็นกองกำลังบูรพา กองทัพภาคที่หนึ่ง หรือจังหวัดสระแก้ว ก่อนย้ำว่าจะต้องไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นอีก เพราะประชาชนรับไม่ได้

พล.อ.ณัฐพลกล่าวอีกว่า ได้สั่งการให้ทำหนังสือประท้วงผ่านกระทรวงการต่างประเทศไปด้วย เพราะนี่คือพื้นที่อธิปไตยของไทย เขาจะมาทำอย่างนี้ไม่ได้

เมื่อถามต่อว่า การปฎิบัติการหลังจากนี้จะเป็นในลักษณะการปราบกลุ่มผู้ชุมชนใช่หรือไม่ พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า ทางกองทัพภาคที่หนึ่งเริ่มใช้ LRAD เครื่องมือที่ช่วยสลายการชุมนุมในเบื้องต้น เพราะฉะนั้นจะต้องมีการเตรียมกำลังเพิ่มเติม พิจารณาใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพราะกำลังทหารอาจจะดูรุนแรงเกินไป

เมื่อถามว่า ชาวกัมพูชามีความพยายามจะใช้ชาวบ้านเป็นโล่กำแพงมนุษย์ เข้ามาสร้างความปั่นป่วนในพื้นที่ไทย มีรายงานหรือไม่ว่ามีทหารกัมพูชาอยู่เบื้องหลัง พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า ไม่ต้องมีข้อมูล เพราะเขายืนอยู่ข้างหลังอยู่แล้ว ซึ่งเราได้ให้กองทัพภาคที่หนึ่งทำหนังสือประท้วงไป และเรื่องนี้จะนำเข้าหารือในที่ประชุม GBC ในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ด้วย แต่อย่างไรก็ไม่ได้รอการประชุม GBC เพราะได้สั่งให้ทำหนังสือประท้วงไปเรียบร้อยแล้ว

เมื่อถามว่า จะถึงขั้นใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูง หรือแก๊สน้ำตาหรือไม่ พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า เป็นไปตามขั้นตอน ซึ่งจากการประชุมอาร์บีซีของกองทัพภาคที่หนึ่งเมื่อวันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา มีข้อตกลงว่าจะมีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้ประสานงานในพื้นที่ วันนี้อาจจะไม่มีอะไรก็ได้ ยอมรับว่าเมื่อวานนี้ (25 ส.ค.) กองทัพภาคที่หนึ่งได้มีการพูดคุยกับทางกัมพูชา เหตุการณ์จึงคลี่คลายลงในตอนหลัง เนื่องจากกัมพูชาเข้าใจแล้วว่าไม่ได้เป็นการวางเพื่อสกัดกั้นเพิ่มเติม แต่เป็นการวางป้องกันเฉพาะกรณี

เมื่อถามว่า ในพื้นที่เขาพระวิหาร มีรายงานสถานการณ์เข้ามาบ้างหรือไม่ เนื่องจากมีการรายงานว่า ทางกัมพูชาเติมกำลังเข้ามาในพื้นที่ พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า มี เราได้เตรียมพร้อมเอาไว้ ส่วนเจรจาก็เจรจาไป ส่วนเตรียมกำลังก็เตรียมกำลังไป เราจะต้องไม่ยอมมาปฏิบัติการอะไรทางทหารในพื้นที่เป็นอันขาด

เมื่อถามว่า จากที่แม่ทัพภาคที่สองออกมาระบุว่า หากมีการล้ำในพื้นที่จะไฟเขียวให้ยิงตอบโต้ได้ในทันที พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า แน่นอน เพราะตนพูดตั้งแต่ต้น ไม่ใช่ว่าหยุดยิงแล้วหยุดยิงตลอดไป หากเขาล่วงล้ำอธิปไตยก็สามารถทำตามอำนาจหน้าที่ได้เลย กฎใช้กำลังของกระทรวงกลาโหม ได้ให้อำนาจไว้แล้ว ผบ.เหล่าทัพ แม่ทัพภาค มีอำนาจทำได้อยู่แล้ว ไม่ใช่ว่าหยุดยิงแล้วอย่างไรก็ไม่ยิง ยืนยันว่าไม่ใช่แน่นอน แต่อย่างไรไทยเรามีการเตรียมพร้อมไว้ทั้งหมด

เมื่อถามว่า หากมีการปะทะเกิดขึ้นอีกครั้งจะมีการเตรียมพร้อมอพยพประชาชนอย่างไร พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า ทางกระทรวงมหาดไทยเตรียมพร้อมอยู่แล้ว เช่นเหตุการณ์เมื่อคืนที่จังหวัดสุรินทร์ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้มีการเตรียมศูนย์อพยพเพิ่มเติม ยอมรับว่าทำให้คนในพื้นที่แตกตื่นอยู่เหมือนกัน แต่ยืนยันว่าไม่มีอะไร เป็นการเตรียมความพร้อมเอาไว้ เพราะไม่สามารถคาดการณ์เหตุการณ์อะไรไว้ล่วงหน้า

เมื่อถามถึงกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจยส่งหนังสือมายังผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่องการออกเอกสารสิทธิที่ดินจะกระทบต่อความมั่นคงหรือไม่ พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า ต้องแยกกัน การออกเอกสารสิทธิหรือโฉนดเป็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทย แต่เรื่องความมั่นคงปกป้องอธิปไตยเป็นเรื่องของกระทรวงกลาโหม โดยมีกระทรวงมหาดไทยสนับสนุน ต้องแยกออกจากกัน เรื่องเอกสารสิทธิก็ว่ากันไป ส่วนการปกป้องอธิปไตยกระทรวงกลาโหมไม่ยอมอยู่แล้ว